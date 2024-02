Samsung Smart TV 4K 50", alta qualità in MEGA sconto del 28%

Approfitta dell’offerta esclusiva del 28% attiva su Amazon ed acquista la Samsung TV 4K 50″, ora disponibile a soli 449€. Una promozione che permette di ottenere una Smart TV dalle grandi dimensioni, con un’ottima qualità costruttiva generale ed ideale per qualsiasi ambientazione domestica.

Samsung Smart TV 4K, alta qualità a basso prezzo

La Samsung Smart TV ha un bellissimo display Crystal UHD da 50 pollici, che offre una risoluzione 4K con immagini nitide e dettagliate. La tecnologia Crystal Processor garantisce infatti una qualità dell’immagine ottimizzata, migliorando luminosità e contrasti per un’esperienza visiva di alta qualità. Con il supporto HDR, ogni scena viene riprodotta con precisione, soprattutto quelle più buie o luminose, dove entra in gioco anche la tecnologia Constrast Enhancer per ottimizzare la profondità ed il colore.

Dotata di Tizen OS, questa smart TV offre una piattaforma intuitiva e facile da navigare, con accesso rapido ad un vasto catalogo di app di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, e molto altro. Le funzionalità di connessione multi-dispositivo permettono poi di collegare facilmente smartphone, tablet ed altri dispositivi, ampliando le possibilità di intrattenimento e condivisione dei contenuti.

La Samsung Smart TV 4K 50″ è pensata anche per gli appassionati di videogiochi. Grazie infatti alla presenza di una Gaming Hub, si può accedere facilmente e velocemente a tutti i giochi disponibili, integrando anche l’utilizzo di servizi dei cloud gaming più famosi.

Non perdere l’opportunità di acquistare la Samsung Smart TV 4K 50″ a soli 449€, approfittando dello sconto del 28% attivo ancora per poco su Amazon. Questo è infatti il momento ideale per migliorare la propria esperienza visiva, con un dispositivo che offre una qualità dell’immagine superiore e tantissime funzioni utili, ad un prezzo scontato di molto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.