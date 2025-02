Samsung Smart TV da 55" con risoluzione 4K UHD: meno di 400€ in sconto

Occasione ghiotta se sei in cerca di un nuovo televisore per il salotto. La Samsung smart TV da 55 pollici in risoluzione 4K è quella giusta da acquistare e al prezzo in cui la porti a casa, l’affare è proprio sotto i tuoi occhi. Splendida e completa di tutto, incluse le app per lo streaming. A soli 398,30€ su eBay non c’è un minuto da aspettare, collegati subito e aggiungila al carrello per approfittare dell‘11% di sconto.

Samsung Smart TV da 55″: perché acquistare questo modello?

La serie Crystal UHD di Samsung è una delle più acquistate di sempre. Ottimo rapporto qualità prezzo per poter vantare un televisore di grosse portate anche se il tuo budget non è elevatissimo. Il modello da 55″ ne è l’esempio lampante. Bordi sottilissimi, struttura moderna e slim così da poterla mettere in salotto e optare persino per l’attacco al muro grazie al VESA integrato. Insomma, è il prodotto che fa al caso tuo.

Ma non è tutto fumo e niente arrosto questa smart TV. Il pannello LED risulta ampio e luminoso così da poterti godere ogni genere di contenuto come se avessi un cinema in casa. La risoluzione 4K UHD riproduce il più piccolo dei dettagli e tecnologie accessorie come l‘HDR10 Plus e il processore 4K dedicato rendono l’esperienza senza eguali. La gamma cromatica? Una seconda caratteristica che ti lascia a bocca aperta.

Il sistema operativo Tizen comprende al suo interno tutte le app per lo streaming per non dover cercare sotterfugi pur di guardare i contenuti che più ami. E poi ci sono gli assistenti vocali grazie a cui puoi cercare serie, musica e video direttamente con un comando vocale.

A soli 398,30€ su eBay, la SAMSUNG 55″ TV LED UE55DU7172 è una di quelle da non farsi scappare. Collegati in pagina e approfitta dello sconto del 11% con un click.

Le spedizioni sono sia rapide che gratuite su tutto il territorio italiano.