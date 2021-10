Samsung Soundbar 360W, tentazione ESTREMA (-60%)

Spesso si trovano soundbar di grande qualità a prezzi poco accessibili. Altrettanto spesso si trovano soundbar a prezzo irrisorio, ma di qualità decisamente discutibile. E resti così appeso, tra il “vorrei” e il “non posso”, aspettando l'occasione giusta.

L'occasione giusta è arrivata: Samsung Soundbar HW-Q60T/ZF, dove lo sconto per poche ore arriva addirittura al 60%. Ora o mai più.

Soundbar Samsung, prezzo BOMBA

L'offerta è disponibile su Amazon. Partiamo dal prezzo, perché ha dell'incredibile: 179,99 euro, il 60% in meno rispetto al prezzo di listino e un ulteriore ribasso rispetto ai prezzi già ridotti che aveva raggiunto negli ultimi due mesi. Un calo continuo che sfocia oggi nella sua espressione più estrema, uno sconto che ti mette a disposizione la miglior qualità audio per esaltare in modo decisivo le emozioni che la tua tv veicola tramite le immagini.

Una soluzione ideale per qualsiasi televisore: anche le nuove smart tv, infatti, benché eccezionali sul fronte dell'immagine, sono spesso estremamente carenti in quanto ad audio: una soundbar ci accompagnamento trasforma completamente film, partite e gaming enfatizzando gli effetti sonori e donando grande spazialità all'esperienza d'ascolto.

La soundbar HW-Q60T/ZF è una soundbar da 360W, con 5.1 canali e 9 speaker, dotata di specifici accorgimenti per esaltare l'effetto ottenuto:

La soundbar Q60T si sincronizza con il tuo TV Samsung, per dare vita a un’esperienza audio immersiva. Combina e amplifica i suoni attraverso gli altoparlanti della soundbar e del TV, regalandoti un nuovo livello di immersione acustica, per godere dei contenuti in modo mai sperimentato prima. La soundbar Samsung analizza il segnale audio per offrire automaticamente un suono ottimizzato in base a ogni singola scena. Con la tecnologia Adaptive Sound, potrai sentire con chiarezza le voci anche quando il volume è basso, così non ti sfuggirà nulla nemmeno nei dialoghi più sussurrati.

Riassumendo: una soundbar top di gamma Samsung, potenza da 360W, 5.1 canali, 9 speaker, il tutto a soli 179,99 euro. Val la pena farselo ora il regalo di Natale.