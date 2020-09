Le nuove Samsung SSD 980 PRO con PCIe 4.0 NVMe

Presentata da Samsung la sua prima linea di memorie a stato solido di tipo PCIe 4.0 NVMe: le unità SSD 980 PRO sono destinate a coloro che non accettano compromessi in termini di prestazioni, destinate a PC e workstation da impiegare per il lavoro così come per il gaming.

Samsung SSD 980 PRO: fino a 7.000 MB/s

Spulciando la scheda delle specifiche tecniche emerge una velocità fino a 7.000 MB/S in fase di lettura e 5.000 MB/s in scrittura. Tutte le componenti integrate, compreso il controller personalizzato Elpis, V-NAND e DRAM, sono progettate internamente dal gruppo sudcoreano. Questo il commento di Mike Mang, Vice President of Memory Brand Product Biz di Samsung Electronics.

Nel corso degli anni Samsung ha continuato a realizzare innovazioni in grado di superare le limitazioni tecniche, in termini di progettazione e prestazioni, delle unità SSD. Il nuovo 980 PRO riflette il nostro continuo impegno nel proporre ai consumatori i prodotti eccezionali che si aspettano da Samsung.

Tra gli altri punti di forza una soluzione per il controllo termico realizzata ad hoc per un’affidabilità ottimale, battezzata Dynamic Thermal Guard: non ci sono dissipatori esterni in rame, ma basata su un rivestimento in nichel e su un’etichetta per la dispersione del calore generato durante l’utilizzo.

La nuova linea SSD 980 PRO di Samsung sarà disponibile entro fine mese nei modelli da 250 GB, 500 GB e 1 TB con prezzi fissati al lancio rispettivamente in 100,99 euro, 165,99 euro e 255,99 euro. Prima di fine 2020 arriverà sul mercato anche l’unità da 2 TB.