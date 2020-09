Dati sempre protetti con questo SSD in offerta su Amazon

Ormai grazie alle nuove tecnologie produttive, anche gli SSD diventano sempre più accessibili. Per questo motivo sempre più persone, anche per l’archiviazione portatile, optano per i dischi a stato solido in sostituzione dei classici hard disk. Quello che vi proponiamo infatti è uno dei migliori SSD portatili in circolazione, in offerta su Amazon.

SSD: San Disk Extreme PRO da 500GB in offerta su Amazon

Il dispositivo in questione è il SanDisk Extreme PRO, nel taglio da 500GB. Si tratta di un SSD NVMe in un formato compatto e portatile. La particolarità di questo disco, è la struttura esterna. Si tratta un guscio solido, gommato ed estremamente resistente. Può sopportare urti, cadute ed è persino impermeabile con certificazione IP55. In questo modo i vostri dati saranno al sicuro da qualsiasi inconveniente. Da non trascurare le prestazioni, che ovviamente sono altissime data la natura professionale del prodotto: le velocità di lettura/scrittura arrivano fino a 1050 MB/s. Inclusi in confezione saranno presenti inoltre sia il cavo USB Type-C sia l’adattatore a Type-A.

Oggi Amazon lo propone a 120,15 euro con ben 40 euro di sconto sul prezzo di listino accompagnato da ben 5 anni di garanzia.