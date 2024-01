Samsung SSD 990 EVO: prestazioni ed efficienza

Samsung ha annunciato un nuovo drive a stato solido con memorie flash V-NAND per gli utenti consumer. Il Samsung 990 EVO offre prestazioni superiori al precedente 970 EVO Plus e una migliore efficienza energetica. Può essere sfruttato per diversi compiti, tra cui l’editing di foto/video e il gaming. Può essere già acquistato su Amazon.

Samsung SSD 990 EVO: specifiche e prezzo

Il Samsung SSD 990 EVO utilizza memorie flash V-NAND 3-TLC. È disponibile con capacità di 1 e 2 TB nel formato M.2 (2280). Supporta due interfacce, ovvero la più diffusa PCIe 4.0 x4 e la più recente PCIe 5.0 x2.

Il nuovo SSD offre una velocità massima in lettura di 5.000 MB/s e in scrittura di 4.200 MB/s, ovvero il 43% in più rispetto al precedente 970 EVO Plus. Ottime anche le prestazioni in lettura e scrittura casuale: fino a 700.000 e 800.000 IOPS, rispettivamente.

Samsung ha inoltre migliorato l’efficienza energetica: fino al 70% superiore a quella del 970 EVO Plus. Ciò significa una maggiore autonomia della batteria. Supporta anche la funzionalità Modern Standby di Windows che consente di rimanere connessi a Internet e di continuare a ricevere notifiche in stato di basso consumo.

Ovviamente, il Samsung SSD 990 EVO può essere gestito tramite Samsung Magician. Il software permette di verificare lo stato del drive, eseguire benchmark e ricevere notifiche sulla disponibilità degli aggiornamenti firmware. I prezzi consigliati sono 124,99 dollari (1 TB) e 209,99 dollari (2 TB). Gli utenti possono acquistare i due modelli su Amazon a 122,58 euro (1 TB) e 208,32 euro (2 TB).