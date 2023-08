Questo tablet Android di Samsung è crollato a 99€

Samsung Galaxy Tab A7 Lite al prezzo finale di soli 99 euro è un affare da cogliere al volo. Il tablet, noto per la sua versatilità, per il design leggero e sottile, è perfetto per la riproduzione dei contenuti multimediali. In sconto del 42% su Amazon raggiunge in queste ore il suo prezzo minimo storico.

L’affare di oggi: il tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite a 99€

Il sistema operativo è Android con pieno accesso alla piattaforma Google Play per il download di giochi e applicazioni. Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche: display Full HD da 8,7 pollici, processore MediaTek Helio P22T, include 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna per il salvataggio dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, fotocamere posteriore da 8 megapixel e frontale da 2 megapixel, altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos e batteria da 5.100 mAh per un’autonomia elevata. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

In questo momento, grazie allo sconto del 42% sul listino, è possibile acquistare Samsung Galaxy Tab A7 Lite al prezzo finale di soli 99 euro. Il costo non era mai stato così basso, nemmeno in occasione delle promozioni precedenti. Non sappiamo fino a quando sarà possibile approfittarne, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

Segnaliamo infine che Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio. Se si effettua subito l’ordine, entro domani il tablet arriverà direttamente a casa, senza alcuna spesa aggiuntiva per la consegna a domicilio.

