Samsung TV Crystal 50" da urlo: 430€ di SCONTO su Monclick

Un’ottima occasione ti sta aspettando su Monclick. Risparmia 430 euro acquistando la Samsung TV Crystal UHD 50″ a soli 399,90 euro, invece di 820,99 euro. Si tratta di uno sconto pazzesco che include anche la consegna gratuita direttamente a casa tua senza costi aggiuntivi. Tra l’altro, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero da soli 133,30 euro al mese.

Cosa ha di così speciale questa smart TV? Prima di tutto il suo mega display da 50 pollici che porta il miglior cinema direttamente a casa tua. Poi la qualità delle immagini, sempre ricche di dettagli grazie alla tecnologia Ultra HD e 4K. Un’altra cosa che ti farà innamorare di questo televisore di ultima generazione è l’assenza di cornici, per un’immersività nella scena incredibile. Lasciati tentare da questa super occasione.

Samsung TV Crystal 50″: lasciati stupire

Rifatti gli occhi con la Samsung TV Crystal UHD 50″! Su Monclick lo fai risparmiando 430 euro. Ideale per guardare i tuoi contenuti preferiti via cavo e in streaming, questa smart TV è perfetta anche per il gaming. Vivi un’esperienza estremamente coinvolgente grazie alle tecnologie avanzate dedicate ai gamer più esigenti. La vittoria è nelle tue mani grazie a questo bolide esagerato. Attiva l’aggiornamento dinamico della frequenza Motion Xcelerator Turbo per prestazioni di gioco differenziate con modelli a 60Hz a supporto VRR e dei contenuti a 120Hz.

Insomma, questo televisore è davvero uno spettacolo. Lasciati stupire dalla sua tecnologia e goditi immagini ricche di colori e dettagli. In un unico posto hai tutte le tue piattaforme preferite. Inoltre, è compatibile ai nuovi standard DVB-T2. Acquista subito TV Crystal UHD 50″ a soli 399,90 euro, invece di 820,99 euro. Puoi anche pagare in 3 rate tasso zero e la consegna è sempre gratuita.

