Samsung TV Neo QLED 4K, un cinema a casa tua per METÀ prezzo

Per avere un’esperienza visiva di alta qualità serve una Smart TV in grado di offrire il meglio, e la Samsung TV Neo QLED 4K da 55 pollici è una delle migliori per rapporto qualità-prezzo. In oltre, attualmente è disponibile ad un prezzo speciale. Grazie al super sconto del 50% attivo su eBay puoi farla tua per soli 799,99€.

https://www.ebay.it/itm/115821917557/

Samsung TV Neo QLED, un cinema a casa propria

La Samsung TV Neo QLED 4K 55″ si distingue nel panorama delle Smart TV grazie alla tecnologia Neo QLED 4K, che fornisce una qualità delle immagini senza precedenti. Massimizza la luminosità ed il contrasto per garantire una visione chiara e dettagliata in qualsiasi scena. Inoltre, la tecnologia Quantum Matrix garantisce un controllo preciso della retroilluminazione, migliorando il contrasto e la purezza del nero.

Oltre alla qualità delle immagini, questo televisore si distingue anche per il Quantum HDR 1500, che porta la gamma cromatica ed i dettagli ad un livello superiore. La tecnologia HDR e la risoluzione 4K si uniscono per creare un’esperienza visiva coinvolgente con colori più vivaci e dettagli più nitidi. La scalabilità delle immagini con il processore Neo Quantum 4K garantisce inoltre la massima qualità possibile per tutti i tipi di contenuti.

Il suono su questo televisore Samsung è altrettanto impressionante. La tecnologia Object Tracking Sound+ (OTS+) consente al suono di seguire ciò che accade sullo schermo, offrendo un’esperienza audio tridimensionale. Inoltre, il sistema Q-Symphony ti consente di sincronizzare l’audio della tua TV con l’audio di una soundbar Samsung compatibile per un’esperienza audio ancora più coinvolgente.

La Samsung TV Neo QLED 4K da 55 pollici è un prodotto di assoluta qualità, e con lo sconto del 50% a soli 799,99 euro è un’occasione imperdibile. Questa offerta rappresenta un’opportunità unica per coloro che desiderano portare nella propria casa un pezzo di altissima tecnologia, combinando qualità visiva eccezionale, esperienza sonora coinvolgente e design elegante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.