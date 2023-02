Samsung TV Neo QN700B: 55 pollici di qualità, 49% di sconto

Sottile come pochi ce ne sono. Performante come solo l’alta gamma. Conveniente fino ad arrivare al miglior prezzo di sempre. Una volta innestato in salotto, inevitabilmente l’esperienza televisiva di casa diventa qualcosa di diverso e di un livello ulteriore, perché con il Samsung TV Neo QLED da 55 pollici QN700B è chiaro come si passi ad una categoria superiore.

C’è un numero a trasformare questa stuzzicante idea in opportunità concreta: -49%, ossia lo sconto attualmente disponibile per un modello di questa caratura.

Samsung TV Neo QLED 55″

Il modello si caratterizza per una peculiarità incredibile: se a vederne il pannello di fronte sa farsi piacere, guardarne il pannello di lato significa chiaramente stupire. Sta tutto, infatti, in appena 1,8cm di profondità effettivi e definitivi, senza alcun corpo sporgente. Un televisore di questo tipo “scompare” nell’arredamento lasciando che le immagini possano essere protagoniste prime, uniche ed indiscusse. La qualità sta nell’effimera presenza di un corpo tanto sottile da poter essere innestato nella parete e diventare una finestra vera ed effettiva su un mondo di emozioni.

La qualità sta in un pannello QLED 8K con definizione 7680 x 4320 pixels, una carezza per gli occhi calibrata in HDR10+ e suono surround 3D Dolby Atmos (impreziosito da Q-Simphony per la miglior sincronizzazione con una eventuale soundbar): il progetto è a tutto tondo, insomma, per garantire una visione completamente empatica, emozionale, coinvolgente.

Interessante anche l’opzione Multi View, che consente di vedere sull’ampio display in contemporanea sia le immagini televisive che i contenuti sullo smartphone. Chi sta guardando Sanremo in questi giorni commentando le canzoni con gli amici ben comprende quanto ciò possa fare la differenza. Stessa cosa durante una partita di calcio o qualsiasi altro evento Live da vivere sul salotto in compagnia dei propri amici.

L’occasione sta nel prezzo: 1125 euro che fanno la differenza, con costo dimezzato rispetto al lancio e con un buon 30% in meno rispetto al prezzo dei mesi passati. Il momento migliore per investire nella qualità delle ore passate davanti alla tv, insomma, approfittando del prezzo di saldo per un televisore rilasciato solo da pochi mesi e ancora nel pieno delle proprie potenzialità per molti anni a venire.

