Samsung Unpacked: leak di tutti i dispositivi

Nel fine settimana era apparsa online le foto del Samsung Galaxy Z Flip5. Ieri sera, il noto leaker Evan Blass ha pubblicato su Twitter le immagini promozionali di tutti i prodotti che l’azienda coreana annuncerà durante l’evento Unpacked di fine luglio: Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, serie Galaxy Tab 6, serie Galaxy Watch 6 e Galaxy Buds 3.

Tutti i Galaxy in arrivo

Purtroppo le immagini non sono in alta risoluzione, ma si possono facilmente distinguere i dispositivi e scoprire eventuali differenze rispetto agli attuali modelli. Samsung ha indirettamente confermato la loro autenticità, in quanto ha chiesto e ottenuto la rimozione delle foto del Galaxy Z Flip5 dal sito MySmartPrice e di tutti gli altri prodotti dal tweet di Evan Blass.

Come si può vedere nell’immagine, il Galaxy Z Flip5 ha uno schermo esterno (cover display) di maggiori dimensioni. La diagonale dovrebbe essere di 3,4 pollici, un netto incremento rispetto agli 1,9 pollici del Galaxy Z Flip4. Per questo motivo, le due fotocamere posteriori sono ora in orizzontale. Samsung ha inoltre cambiato la cerniera, usando un nuovo meccanismo che permette di eliminare il gap quando lo smartphone è chiuso.

Il Galaxy Z Fold5 è praticamente identico al Galaxy Z Fold4. Anche in questo caso c’è una nuova cerniera che elimina il gap.

Entrambi gli smartphone pieghevoli integreranno una versione “for Galaxy” del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Questa è invece l’immagine che mostra i nuovi tablet Galaxy Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra:

Samsung annuncerà infine i nuovi smartwatch Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic. Quest’ultimo avrà una ghiera rotante.

L’evento Unpacked è previsto il 27 luglio a Seul. Per la prima volta è stato scelto il paese di origine dell’azienda. Finora gli eventi erano stato organizzati in altre città: Las Vegas, New York, Barcellona, Berlino e Londra.