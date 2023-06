Samsung Galaxy Unpacked: c'è periodo lancio nuovi smartphone pieghevoli

Samsung sta decisamente guardando al futuro della telefonia mobile in questo periodo: dopo avere svelato il pannello Rollable Flex, capace di arrotolarsi e srotolarsi come una pergamena, la società sudcoreana ha confermato alcuni dettagli riguardanti il prossimo evento Galaxy Unpacked, durante il quale presenterà la prossima generazione di smartphone pieghevoli. Quando e dove si terrà?

Nuovi dettagli su Samsung Galaxy Unpacked

Secondo quanto ripreso anche dai colleghi di GSMArena, il presidente del Global Marketing Center di Samsung DX, Lee Young-hee, ha confermato che il futuro evento Galaxy Unpacked si terrà a Seoul, in Corea del Sud, per la precisione nel centro moderno e lussuoso della capitale: Gangnam. Il distretto ospiterà l’occasione al COEX, location unica al mondo poiché definisce “l’affascinante miscela di passato, presente e futuro di Seoul”.

Non poteva esserci location migliore per svelare il futuro dei dispositivi pieghevoli, essendo essi estremamente popolari proprio sul mercato domestico. Secondo alcune stime, i modelli Z Flip sono risultati in certi periodi dell’anno addirittura preferiti alla gamma Galaxy S di ultima generazione, in quanto acquistabili a un prezzo simile e dotati di un design decisamente più di spicco.

Secondo Samsung, Seoul è la città perfetta nella quale tenere il nuovo Unpacked in quanto ha un ruolo chiave “nell’influenzare le tendenze globali con la sua cultura dinamica e spinta per l’innovazione”, e si allinea perfettamente al tema di questo evento specifico.

I nomi dei device prossimi alla presentazione non sono stati confermati, ma ci aspettiamo sicuramente i dispositivi pieghevoli di nuova generazione Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5. Chissà se assieme ad essi arriveranno altri smartphone dai pannelli rivoluzionari. Ma quando si terrà il nuovo Galaxy Unpacked? La società ha già affermato che potremo assistere all’evento nell’ultima settimana di luglio, confermando in parte i rumor sull’organizzazione per il 26 del mese prossimo.