Samsung svela lo schermo del futuro: ecco a voi Rollable Flex!

Quando si parla di tecnologie di visualizzazione per dispositivi multimediali, ergo display di ultima generazione, Samsung è indubbiamente tra le aziende in prima linea nella proposta di soluzioni innovative, mai viste prima. Mentre Apple sembra pensare agli iMac del futuro come computer capaci di proiettare sul muro l’attività del computer, fungendo quindi sia da PC che da proiettore, Samsung Display annuncia Rollable Flex, un pannello che può essere arrotolato e srotolato verticalmente come una pergamena.

Samsung Display mostra Rollable Flex

La divisione del gigante sudcoreano Samsung Display ha dichiarato nelle ultime ore di avere completato lo sviluppo del display Rollable Flex, lungo 49 millimetri ma srotolabile verticalmente per un’estensione massima fino a 254,4 mm, cosicché possa essere utilizzato come schermo per tablet o per laptop a seconda delle esigenze. L’implementazione di una tecnologia simile su smartphone è attesa da molti appassionati di dispositivi mobili innovativi e, dopo avere visto l’evoluzione della gamma pieghevole Galaxy Z, oramai da Samsung ci si aspetta soltanto una lunga serie di esperimenti di successo.

Rollable Flex è uno dei tanti pannelli che l’azienda prevede di esporre alla SID Display Week 2023: un altro modello si chiama Sensor OLED ed è in grado di riconoscere le impronte digitali degli utenti su qualsiasi punto dello schermo, procedendo con l’autenticazione ovunque e non soltanto con il modulo attaccato sotto il pannello. Leggendo la luce OLED riflessa dalla contrazione e dal rilassamento dei vasi sanguigni all’interno delle dita, inoltre, lo schermo converte tali informazioni sulla salute per fornire dati su frequenza cardiaca, pressione sanguigna e livello di stress semplicemente toccando lo smartphone.

Samsung Display esporrà anche display innovativi precedentemente annunciati come Flex Hybrid e Flex In & Out, ma non mancherà anche il QD-OLED da 77 pollici destinato a TV di fascia alta. Insomma, l’azienda ha davvero tante soluzioni in arrivo e non vede l’ora di mostrarle al pubblico; chissà quando arriveranno sul mercato!