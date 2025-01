Samsung Vision AI: funzionalità mobile su smart TV

Samsung ha annunciato nuove smart TV delle serie Neo QLED, OLED, QLED e The Frame durante l’evento First Look al CES 2025 di Las Vegas. Tutti i modelli supportano le funzionalità Vision AI, alcune delle quali sfruttano modelli di intelligenza artificiale generativa presenti sul dispositivo. Il produttore coreano ha portato sulle TV un’esperienza simile a quella offerta su smartphone.

Samsung Vision AI

Samsung afferma che Vision AI “trasforma gli schermi in compagni intelligenti che migliorano l’intrattenimento, semplificano le interazioni e si integrano perfettamente in uno stile di vita connesso“. Tre funzionalità AI sono già note agli utenti che possiedono gli smartphone Galaxy:

Click to Search : informazioni istantanee su ciò che appare sullo schermo (ad esempio su attori e contenuti), senza interrompere l’esperienza di visione

: informazioni istantanee su ciò che appare sullo schermo (ad esempio su attori e contenuti), senza interrompere l’esperienza di visione Live Translate : traduzione in tempo reale dei sottotitoli, sfruttando il modello on-device

: traduzione in tempo reale dei sottotitoli, sfruttando il modello on-device Generative Wallpaper: creazione di immagini che trasformano gli schermi in tele dinamiche e personalizzate

Samsung Food permette invece di identificare i cibi sullo schermo e trovare le ricette. Può inoltre analizzare il contenuto dei frigoriferi connessi, creare una lista della spesa ed effettuare l’ordine. Vision AI trasforma anche le smart TV in hub per il controllo dei dispositivi SmartThings presenti nell’abitazione. Può rilevare ad esempio movimenti e suoni tramite microfono e videocamera della TV (AI Home Security).

Vision AI consente inoltre di migliorare la qualità video e audio analizzando i contenuti sulla TV e i fattori ambientali. Le nuove smart TV supportano anche Microsoft Copilot. È possibile cercare informazioni usando il telecomando o i comandi vocali. In futuro verrà aggiunto il supporto per Google Gemini.

Ovviamente ci sono funzionalità AI specifiche per migliorare la qualità dell’immagine, la nitidezza del suono e l’esperienza di visione complessiva, tra cui 8K AI Upscaling Pro, Auto HDR Remastering Pro, Adaptive Sound Pro, Color Booster Pro e AI Mode.