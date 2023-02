San Valentino e dating online: le 5 minacce più diffuse

In questi giorni l’amore e nell’aria ma, per quanto riguarda i cybercriminali, San Valentino è solo una scusa per cercare nuove vittime.

In corrispondenza di questa celebrazione infatti, forte dell’atmosfera, hacker e figure simili propongono diverse truffe riguardanti il dating online. A rivelare le 5 minacce più diffuse in tal senso è Kaspersky, brand famoso per quanto concerne la sicurezza digitale.

Le app fake, in tal senso, restano uno dei canali privilegiati per i criminali informatici. Attraverso questi software infatti, essi riescono a diffondere malware e minacce di altro tipo.

Sempre nel contesto del dating online, il fenomeno noto come doxing è molto preoccupante. Si parla della diffusione di materiale privato, con tanto di ricatto.

San Valentino e dating online? Dalle app fake al catfishing: ecco tutti i pericoli

Non mancano poi i casi di catfishing, in cui account creati di proposito sulle piattaforme d’incontri vanno a truffare ignare vittime, convinte di aver trovato la tanto ricercata anima gemella.

Gli stalkerware invece, vanno in direzione direttamente opposta. Si tratta di veri e propri software di spionaggio, talvolta utilizzati da partner troppo gelosi o da veri e propri stalker per monitorare la vittima.

Infine, non mancano gli attacchi di tipo phishing, attuati con le più disparate modalità e scuse. Il modus operandi è sempre lo stesso: si attira la vittima su un sito malevolo con qualche scusa e si spinge lo stesso a inserire password o dati personali che vengono poi rubati.

Rispetto a dating online e sicurezza si è poi espressa Anna Larkina, Privacy and Security Expert di Kaspersky “Il bello degli incontri online è l’opportunità di entrare in contatto con persone di tutto il mondo, ma questo comporta il rischio di criminalità informatica. Per essere al sicuro, è importante utilizzare sempre connessioni sicure, mantenere le proprie informazioni personali private e prestare attenzione alle richieste indesiderate”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.