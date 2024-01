San Valentino hi-tech: hai pensato ad Alexa?

Mancano ormai poco più di un paio di settimane a San Valentino. Se non hai ancora idea di cosa regalare, perché non prendi in considerazione un dispositivo Amazon? Ricevere un prodotto hi-tech con cui arricchire la propria casa sarà di certo cosa gradita, come nel caso di un Echo Pop con Alexa. Ecco alcuni suggerimenti

Qualche spunto per un regalo hi-tech di San Valentino

Partiamo proprio da Echo Pop, new entry nel catalogo degli altoparlanti intelligenti. È perfetto per ascoltare musica e podcast nelle stanze più piccole della casa.

Echo Show 15 è invece uno schermo di grandi dimensioni (15,6 pollici) con Alexa e piattaforma Fire TV integrata, ideale anche per lo streaming dei contenuti.

L’assistente virtuale di Amazon sale a bordo dei veicoli con la seconda generazione di Echo Auto, notevolmente migliorata rispetto alla precedente.

Ottimo per le serate davanti alla TV, il nuovo Fire TV Stick 4K Max ha tutto ciò che si può chiedere a un dongle HDMI, incluso il supporto alle reti Wi-Fi più veloci.

Chiudiamo con un prodotto che non fa parte dell’ecosistema Alexa, ma particolarmente utile per chi ama leggere e che aggiunge una componente interattiva a quella tipica degli eBook reader: Kindle Scribe è un taccuino digitale con schermo Paperwhite con pennino in dotazione per scrivere e disegnare a mano libera.

Per altri spunti e idee rimandiamo al catalogo Amazon con tutti i prodotti dedicati alla festa degli innamorati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.