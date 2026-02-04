San Valentino: sconti su Windows 11 e Office con licenze originali a vita

La festa più romantica dell’anno è ormai alle porte e sono già disponibili tantissime offerte per San Valentino. Fai felici i gamer e i professionisti con chiavi WinOS originali da Godeal24 durante il Valentine’s Day Sale, oppure scegli le suite Office tradizionali a prezzi scontati di almeno il 90%.
Nessun abbonamento: solo proprietà definitiva, software moderno e affidabile. E non è tutto: con il servizio clienti incluso, non sarai mai lasciato solo in caso di problemi. Prepara subito un regalo di San Valentino utile, pratico e significativo!
Se le spese ricorrenti per il software ti fanno storcere il naso, questa offerta è una vera boccata d’aria. Pensato per i professionisti, MS Office 2021 è tuo con licenza a vita grazie a un unico pagamento di 30,25€. Niente più canoni mensili o rinnovi annuali.
Che tu stia lavorando su fogli di calcolo, report, presentazioni o email, avrai accesso all’intera suite di strumenti classici: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (versione gratuita), OneNote, Publisher e Access.
MS Office 2021 Home & Business per Mac, a 46,99€, è invece un pacchetto più essenziale, ideale per gestire le finanze o restare in contatto con i propri contatti. È particolarmente indicato per chi passa da PC a Mac e preferisce la familiarità di Office rispetto alle applicazioni Apple o alla suite Google, meno completa.
Il momento migliore per dire addio agli abbonamenti! Un solo pagamento per l’uso a vita!
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 30.25€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 49.99€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 58.5€ (Only25€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 79.25€ (Only42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 127.25€ (Only45€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Con 10€ oggi non si compra quasi nulla. Per aggiornare il tuo PC, Godeal24 propone Windows 11 Pro a soli 12,25€, meno di un pranzo. Un nuovo sistema operativo può dare nuova vita a un vecchio dispositivo, facendolo sembrare di nuovo come nuovo.
Offerta a tempo limitato! WinOS originale a prezzi imbattibili!
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€(Only 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Sconto del 62% valido su Office e Bundle! (Codice coupon: “SGO62”)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41.29€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 99€
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 32.99€
- Project Professional 2024 – 1 PC – 35.99€
Pacchetti multipli originali. I più convenienti dell’anno!
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (Only 25€/Key)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 2400€ (Only 24€/Key)
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750€ (Only 7.5€/Key)
- Win 11 Home – 50 keys – 389€ (Only 7.59€/Key)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699€ (only99€/Key)
Ottieni ogni tipo di software a prezzi vantaggiosi su Godeal24! Che tu stia cercando strumenti per l’ottimizzazione del sistema, sicurezza avanzata, multimedia o utility, troverai software premium a prezzi imbattibili. Migliora le prestazioni, proteggi il tuo sistema e semplifica il tuo lavoro, senza superare il budget. Attenzione: le offerte scadono presto!
Software pratici per il computer
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21.99€
Perché scegliere Godeal24?
Godeal24 è specializzato in licenze software garantite con consegna digitale (nessun costo di spedizione). Oltre alla chiave di licenza, non ci sono costi aggiuntivi.
Sono incluse consulenze gratuite con il team di assistenza clienti professionale, sia prima che dopo l’acquisto. L’impegno di Godeal24 verso la soddisfazione dei clienti è dimostrato da migliaia di recensioni autentiche e da un eccellente punteggio di 4,8 stelle su Trustpilot.
Se cerchi un modo conveniente per attivare definitivamente la tua licenza, Godeal24 è la scelta giusta. Tutte le chiavi sono prodotti Microsoft originali, quindi non aspettare: approfitta ora del codice sconto!
Contatti Godeal24: service@godeal24.com
Come pagare?
Aggiungi il prodotto al carrello e clicca su “Procedi al checkout” dopo la conferma.
Compila le informazioni richieste e clicca su “Aggiorna”.
Clicca su “Effettua ordine” e completa il pagamento!
