San Valentino smart: 10 idee regalo originali e da colpo sicuro su Amazon

La festa degli innamorati è alle porte e tu non sai cosa regalare. Se hai esaurito le idee con il Natale e non sai proprio cosa scegliere, ho 10 idee regalo pazzesche per San Valentino. Visto che tra lavoro, brutto tempo e vita frenetica è difficile andare per negozi, ho cercato per tutto il catalogo di Amazon ed ho trovato dei prodotti, utili, tech in alcuni casi e che possono realizzare il sogno dei vostri partner. Infatti non sono idee scontate come la classica scatola di cioccolatini (con cui si va sul sicuro, ma poi finisce), ma bensì possibilità che puoi scegliere per regalare qualcosa di duraturo alla persona che ami… così come il vostro amore!

In offerta Amazon i migliori regali per San Valentino

Fiori e cioccolatini sono sempre graditi e mai scontati. Tuttavia, se quest’anno vuoi spingerti oltre, puoi optare per un’idea regalo ancora più originale. Un po’ seguendo i miei gusti, un po’ la logica, ho cercato 10 prodotti nel catalogo Amazon che tornerebbero utili e toglierebbero uno sfizio alla tua dolce metà. Sono in offerta e sono:

Kobo Clara Colour, il lettore ereader con schermo a colori per immergerti in mille letture diverse. Disponibile a soli 159€ con sconto del 6%.

Agenda Life Planner con 12 mesi e pagine dedicate sia mensilmente che settimanalmente. Disponibile a soli 19,35€ con il doppio sconto in pagina.

Lava Lamp colorata per un salto nel passato nostalgico: bella a vedersi e fa arredamento.Disponibile a soli 34,95€ e in vari colori.

Stand per ricarica wireless per prodotti Apple con spazio per iPhone, Watch e AirPods. Disponibile a soli 30,39€ con sconto del 24%.

Specchietto da borsa con luce integrata: non per essere vanitosi, ma non può mancare mai.Disponibile a soli 12,99€ con sconto del 35%.

Apple AirTag in confezione da 4 pezzi: perfetti se la vostra dolce metà perde sempre qualcosa. Disponibili a soli 89€ con sconto del 25%.

Set da gaming RedThunder con tastiera e mouse wireless e sistema RGB. Disponibile a soli 49,99€ con sconto del 17%.

soundcore Space One Pro, cuffie Bluetooth over ear di ultima generazione. Disponibili a soli 133,49€ con sconto del 33%.

LEGO Botanicals Bouquet di Rose, un mazzo di fuori eterno che potete costruire insieme. Disponibile a soli 44,99€ con sconto del 25%.

Zaino 40x20x25 cm con capienza da 20L per i vostri prossimi viaggi insieme. Disponibile a soli 27,99€ con sconto del 20%.