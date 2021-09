SanDisk, ecco tre SD Card da non perdere

In queste ore su Amazon sono disponibili importanti sconti su molte unità di memoria, molte delle quali sono a firma SanDisk. Si tratta di sconti di varia entità, ma non sempre effettivamente interessanti in relazione allo storico del prezzo dei singoli prodotti. Tre specifiche SD Card, invece, meritano una citazione a parte per l'importanza dello sconto disponibile e per il significato dello stesso nei prezzi storici del prodotto.

Tre sconti che non puoi assolutamente perderti, insomma, se stai cercando una SD Card di qualità per fotocamere o altre utilità.

SanDisk, tre sconti da non perdere

Partiamo da questo presupposto: ti serve un'unità da 32GB, una da 64GB o una da 256GB? Questi, infatti, sono i tre tagli di memoria che meglio sposano gli sconti di oggi:

In base alle proprie esigenze e preferenze sarà possibile trovare sconti anche su altri modelli e altri tagli di memoria, ma sono queste le occasioni in assoluto più convenienti del momento. Per chi vuole salire a 1TB è a disposizione la SanDisk Extreme Pro di maggior capacità al prezzo di 299,62 euro (-35%, ben 160 euro risparmiati)