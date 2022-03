SanDisk Extreme PRO 512GB: la potenza di un SSD al minimo storico

Se lo spazio di archiviazione non ti basta, ma necessiti di un dispositivo davvero professionale, allora l’offerta di oggi fa al caso tuo. Ad un prezzo vicino al suo minimo storico puoi acquistare la SanDisk Extreme PRO 512GB, una pendrive allo stato solido pensata per i professionisti che necessitano di sicurezza, affidabilità e capacità, disponibile a soli 128 euro su Amazon.

Pendrive SanDisk Extreme PRO 512GB: caratteristiche tecniche

Il design è tutto sommato compatto e, soprattutto, sottile con un guscio realizzato completamente in alluminio che agevola la dissipazione del calore garantendo la massima robustezza. Nella parte superiore è presente il comodo pulsante a scorrimento dovuto al connettore retrattile. Questo, infatti, può essere richiuso per proteggere l’interfaccia durante il trasporto. La pendrive sfrutta un’interfaccia USB 3.2 che garantisce una velocità di lettura di ben 420MB/s e di scrittura fino a 380MB/s. Si tratta di prestazioni nettamente superiori rispetto alle tradizionali pendrive, molto più vicine ai tradizionali SSD SATA III. La capacità da 512GB, infatti, rende la pendrive una vera e propria alternativa ai dischi portatile con un formato decisamente più compatto.

Naturalmente, trattandosi di un dispositivo dedicato ai professionisti, SanDisk ha equipaggiato la pendrive con diversi strumenti utili. Il primo è SanDisk Secure Access, il tool che consente di crittare la memoria ed impostare una password sia per l’accesso alla pendrive che a singoli file o cartelle. La chiavetta, infatti, supporta la crittografia hardware AES128 che garantisce la massima sicurezza in caso di furto o smarrimento. Ad affiancarlo c’è RescuePRO Deluxe, un comodo strumento che consente di ripristinare e quindi recuperare i dati anche se erroneamente cancellati. In conclusione, una vera e propria alternativa comoda e flessibile ai tradizionali dischi che non rinuncia alle medesime performance e sicurezza.

Grazie ad uno sconto del 33%, puoi acquistare la SanDisk Extreme PRO su Amazon a soli 128,99 euro per un risparmio di ben 63 euro sul prezzo di listino.

