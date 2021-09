SanDisk Extreme PRO: SSD ad alte prestazioni al 20% di sconto

SanDisk Extreme PRO SSD si trova in offerta su Amazon a 106,99€, nel taglio di memoria da 500GB, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo solito.

Il disco SSD Extreme PRO coniuga ottime prestazioni in lettura e scrittura, con un design compatto e leggero, caratteristiche che ne facilitano il trasporto. All'interno della scocca protettiva c'è un disco NVMe ad alte prestazioni, che offre velicità fino a 1.050 mb/s in scrittura e fino a 1.000 mb/s in lettura, si collega al PC via USB-C e trasferisce file da diversi GB in pochi secondi.

Questo disco è disponibile in diversi tagli di memoria, si parte dai 250GB fino a ben 2TB, ideale per chi necessita di maggior spazio per archiviare file di grosse dimensioni.

Oggi il disco SSD SanDisk Extreme PRO da 500GB è disponibile in offerta su Amazon a 106,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.