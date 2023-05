SanDisk Extreme PRO SSD da 1TB al prezzo INCREDIBILE di 171€

L’amatissimo SSD SanDisk Extreme PRO si trova in offerta su Amazon a 171,69 euro invece di 199 euro, nel taglio di memoria da 1 TB, con uno sconto del 14%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime e avrete anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

SanDisk Extreme PRO SSD da 1TB: caratteristiche principali

Il disco SSD Extreme PRO coniuga ottime prestazioni in lettura e scrittura, con un design compatto e leggero, caratteristiche che ne facilitano il trasporto. All’interno della scocca protettiva c’è un disco NVMe ad alte prestazioni, che offre velocità di lettura e scrittura massime di 2.000 mb/s, si collega al PC via USB-C e trasferisce file da diversi GB in pochi secondi.

Questo disco è disponibile in diversi tagli di memoria, si parte dai 250GB fino a ben 2TB, ideale per chi necessita di maggior spazio per archiviare file di grosse dimensioni. Assicuratevi la massima tranquillità quando siete in giro per il mondo grazie al corpo forgiato in alluminio con rivestimento in silicone, per una piacevole sensazione al tatto e una maggiore protezione. La resistenza alle cadute da un massimo di due metri, l’indice di protezione IP55 contro acqua e polvere e il gancio per moschettone vi garantiscono la tranquillità necessaria per portarlo con voi ovunque. Questa unità consente di mantenere riservati i contenuti privati con la crittografia hardware integrata aes a 256 bit e protezione tramite password.

Oggi il disco SSD SanDisk Extreme PRO da 1TB è disponibile in offerta su Amazon a 171,69 euro, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

