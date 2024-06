SanDisk Extreme: SD 64GB+RescuePRO Deluxe in sconto a -46%

Prestazioni senza compromessi e sconto del 46% sul listino ufficiale per la SD da 64 GB della gamma SanDisk Extreme, perfetta per fotocamere, videocamere e tutti gli utilizzi che richiedono una velocità elevata. Il trasferimento dati arriva infatti a ben 170 MB/s in lettura e a 80 MB/s in scrittura, grazie alla tecnologia QuickFlow (è un’unità di Classe 10, U3, V30). L’offerta include il software RescuePRO Deluxe per il recupero dei file.

Quasi metà prezzo per la SD di SanDisk con software di recupero

Perfetta per salvare immagini in alta definizione e video 4K o a risoluzioni superiori, è adatta a un uso professionale. È progettata per resistere agli urti, ai campi magnetici, alle temperature estreme, all’acqua e persino ai raggi X. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Come anticipato, fa parte del pacchetto anche la licenza per RescuePRO Deluxe, il programma che permette di rientrare in possesso dei dati persi in seguito a una cancellazione accidentale o altro, da utilizzare anche per microSD, pendrive USB e altre unità. Dati mancanti? Il tuo salvataggio è qui. Ripristina immagini, video, documenti, musica e altri media in un lampo con il nostro software di recupero SanDisk scaricabile. SanDisk RescuePRO® e RescuePRO® Deluxe possono recuperare praticamente qualsiasi file da qualsiasi dispositivo di memoria flash, comprese schede SD, unità USB, CFexpress e altro ancora. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa

Grazie allo sconto del 46% sul listino ufficiale, oggi puoi acquistare la SD da 64 GB della gamma SanDisk Extreme al prezzo finale di soli 15,95 euro. In più, come appena scritto, è incluso il software per recuperare le foto, i file e i dati persi. La riduzione della spesa è applicata in automatico: non servono coupon né codici promozionali da applicare, è sufficiente metterla nel carrello per cogliere al volo l’occasione.

La scheda è spedita da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro un paio di giorni se effettui l’ordine in questo momento e sei in possesso di un abbonamento Prime attivo.