SanDisk Extreme SSD 1TB: il miglior NVMe portatile rugged al minimo storico

Tocca il suo minimo storico uno degli SSD portatili più resistenti e affidabili di sempre, oltre che uno dei più veloci. Stiamo parlando del SanDisk Extreme NVMe 1TB, un’unità ad elevate prestazioni pensata per la protezione dalle condizioni più difficili, oggi ad un prezzo mai visto prima.

SSD portatile SanDisk Extreme NVMe 1TB; caratteristiche tecniche

Partiamo proprio dal design, aspetto più caratterizzante di questo disco allo stato solido. Le dimensioni sono estremamente compatte con un peso inferiore ai 50 grammi. Dal punto di vista della portabilità si tratta senza dubbio di una delle soluzioni più comode. Tuttavia, a fare la reale differenza e la struttura che contiene il disco vero e proprio. Troviamo un involucro completamente in silicone, che restituisce un’ottima sensazione al tatto, oltre a garantire la certificazione IP55. Il disco è in grado di resistere sia ad acqua che a polvere, oltre che ad urti e cadute da un massimo di 2 metri. Parliamo quindi di un ottimo alleato per gli ambienti come i cantieri, dove le unità tradizionali difficilmente sopportano le condizioni. Perfetto, però, anche per i fotografi e videografi più temerari che svolgono il loro lavoro in condizioni particolarmente difficili. Molto comodo, a tal proposito, è il gancio per il moschettone che consente di fissare il disco alla cintura o allo zaino.

Passando sul fronte delle prestazioni, come accennato, si tratta di un’unità NVMe e quindi per sua natura superiore a qualsiasi disco SATA. La velocità di lettura raggiunge ben 1050MB/s mentre quella di lettura i 1000MB/s. L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.1, seppur retrocompatibile con tutti gli standard precedenti. Inevitabilmente, per godere delle massime prestazioni, è necessario però che il computer supporti il medesimo standard. Non mancano naturalmente alcuni sistemi di protezione, come la crittografia AES256 che consente di impostare una password per l’accesso ai file. Ottimo, infatti, anche il software di gestione che consente di verificare lo spazio disponibile e lo stato di salute dell’SSD. Pur essendo un SSD rugged, al prezzo proposto oggi da Amazon è una valida alternativa per chiunque voglia tanto spazio di archiviazione, e prestazioni ai vertici della categoria.

Grazie ad uno sconto del 21%, il SanDisk Extreme SSD NVMe 1TB è acquistabile su Amazon a soli 128,99 euro per un risparmio di 34,76 euro sul prezzo di listino.