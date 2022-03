SanDisk Ultra 512GB: lo spazio di un HDD, compatta e al -44%

Se persino l’hard disk portatile risulta troppo ingombrante, esiste una soluzione che concede la stessa capacità per la memorizzazione dei dati, ma da mettere nel taschino della giacca. È la SanDisk Ultra 512GB, una pendrive compatta, sicura e veloce, oggi disponibile a soli 57 euro su Amazon scontata di quasi metà prezzo.

Pendrive SanDisk Ultra 512GB: caratteristiche tecniche

La pendrive ha un design robusto, con un pratico sistema a scorrimento per estrarre il connettore. In questo caso si tratta di una tradizionale interfaccia USB 3.0 Type-A che garantisce una velocità di trasferimento fino a 130MB/s, il doppio più veloce di un classico hard disk. Il dispositivo è plug and play, il che significa che non richiede installazioni driver o software di terze parti per l’utilizzo. La compatibilità si estende a Windows, Mac OS, Linux e Chrome OS. È un’ottima soluzione anche come espansione per le console come Xbox e PS4 consentendoti di salvare e avviare un buon numero di titoli o portarli sempre con te. La capacità da 512GB, infatti, è sufficiente ad archiviare importanti quantità di dati, dai documenti alle foto, dai video fino ai titoli più esigenti in termini di spazio.

SanDisk, inoltre, non ha trascurato la sicurezza includendo il software di crittografia SanDisk Secure Acces. Questo consente di impostare una password per l’accesso all’intera memoria o a singoli file e cartelle. Si tratta di una soluzione rivolta per lo più ai professionisti che necessitano di tanto spazio e affidabilità per i propri dati, ma piuttosto versatile per qualsiasi utilizzo. Ottima anche come espansione per Mini PC e ultrabook o per portare tutto l’intrattenimento di film e serie TV sempre con te fuori casa.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 44%, la SanDisk Ultra 512GB è disponibile su Amazon a soli 57 euro, scontata di ben 45 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.