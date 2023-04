SanDisk Ultrastar Portable SSD da 1TB: mai visto a un prezzo così basso (-59%)

Oggi vi riportiamo un brusco calo di prezzo su uno dei migliori SSD portatili attualmente disponibili. Si tratta di un prodotto professionale indirizzato a chi necessità di velocità estrema per grandi flussi di dati. Stiamo parlando del SanDisk Ultrastar Portable SSD nel taglio da 1TB, un SSD pensato soprattutto per creativi che lavorano con foto o video, ma anche a coloro i quali hanno bisogno di conservare in sicurezza i propri file. Il prezzo di listino di 187,29 euro scende all’incredibile prezzo di soli 75,99 euro grazie allo sconto del 59%.

SanDisk Ultrastar Portable SSD da 1TB: caratteristiche tecniche

Partendo dalle velocità, il dispositivo di SanDisk raggiunge sia in lettura che scrittura la bellezza di 520 MB/s. Per quanto riguarda il tipo di connessione, il disco sfrutta la connessione USB-A e USB-C 3.2 Gen 2 compatibile sia con PC che con Mac.

Il disco inoltre è contenuto in una resistente custodia completamente in alluminio in grado di proteggerlo da urti, cadute fino a 2 metri ed alte temperature. Massima protezione anche per i dati attraverso la crittografia AES a 128 bit, che garantisce la privacy salvaguardandone il contenuto in caso di furto o smarrimento.

Oggi Amazon propone l’Ultrastar Portable SSD di SanDisk sa 1TB a soli 75,99 euro, prezzo più basso mai registrato per questo prodotto, con uno sconto del 59%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

