Sanremo 2023: guarda la terza serata in streaming dall'estero

Continua il Festival di Sanremo 2023. Ridendo e scherzando, sono già due sere che superiamo la mezzanotte incollati davanti allo schermo della nostra televisione o del nostro dispositivo mobile. Questa sera, dalle ore 20:35 circa, andrà in onda la terza serata di questa settantatreesima edizione.

Il programma sarà davvero ricco di sorprese e se non hai ancora visto le serate precedenti non ti preoccupare. Questa sera tutti i cantanti in gara riproporranno di nuovo le loro canzoni. Perciò, come puoi vedere il Festival della Canzone Italiana in live streaming?

Semplice, scarica Rai Play, installala sul tuo dispositivo o sulla tua smart TV e registra un account valido, se ancora non ne hai uno. Grazie a questa piattaforma avrai accesso a tutti i contenuti trasmessi dall’emittente sui canali TV e alle frequenze radio.

Ottimizza il tuo streaming grazie a NordVPN. Questa soluzione offre server con larghezza di banda illimitata che migliorano notevolmente le prestazioni della tua connessione dati. Inoltre, assicurano un collegamento sicuro a prova di tracker, hacker, malware e annunci pubblicitari per goderti Sanremo 2023 senza preoccupazioni.

Sanremo 2023: il programma della terza serata

Il Festival di Sanremo 2023 anche per questa terza serata ha in programma diverse sorprese. Prima fra tutti gli ospiti che si alterneranno sul palco dell’Ariston. Infatti, vedremo i tanto attesi Maneskin, ma non mancherà nemmeno Tom Morello e Peppino di Capri.

Ad accompagnare la conduzione di Amadeus ci sarà la pallavolista italiana Paola Ogechi Egonu. Sarà perciò un’occasione per parlare di un altro tema importante e da combattere: il razzismo. Inoltre, tutti i cantanti si esibiranno con le loro canzoni in gara per il televoto. Ecco la lista completa:

Giorgia: Parole dette male Articolo 31: Un bel viaggio Elodie: Due Colapesce Dimartino: Splash Ariete: Mare di guai Modà: Lasciami Mara Sattei: Duemilaminuti Leo Gassmann: Terzo cuore I cugini di Campagna: Lettera 22 Mr. Rain: Supereroi Marco Mengoni: Due vite Anna Oxa: Sali (Canto dell’anima) Lazza: Cenere Tananai: Tango Paola e Chiara: Furore LDA: Se poi domani Madame: Il bene nel male Gianluca Grignani: Quando ti manca il fiato Rosa Chemical: Made in Italy Coma Cose: L’addio Levante: Vivo Ultimo: Alba Will: Stupido Gianmaria: Mostro Olly: Polvere Colla Zio: Non mi va Shari: Egoista Sethu: Cause Perse

Se vuoi vedere la terza serata del Festival di Sanremo 2023 in streaming, ma ti trovi all’estero non ti preoccupare. Infatti, grazie a NordVPN hai la possibilità di cambiare posizione virtuale selezionando un server italiano. In questo modo avrai accesso ai contenuti di Rai Play come se ti trovassi in Italia.

