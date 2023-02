Sanremo 2023: streaming, novità e programma della quarta serata

Il Festival di Sanremo 2023 è quasi giunto alla sua conclusione. Dopo tre serate ricche di bella musica e contenuti non solo divertenti, ma anche istruttivi, eccoci qui per la quarta serata. In programma per le 20:35, la settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana è pronta per intrattenerci anche oggi.

Puoi guardarla o ascoltarla in diretta radiotelevisiva su Rai 1 e Radio 2. Per lo streaming, invece, devi affidarti a Rai Play. Si tratta della piattaforma di streaming live e on demand contenitore di tutta la programmazione Rai. Dovrai solo scaricare la sua app ufficiale e installarla sul tuo dispositivo. Per migliorare l’esperienza registra un nuovo account.

Sanremo 2023: tutte le novità della quarta serata

La quarta serata del Festival di Sanremo 2023 sarà differente rispetto alle tre precedenti che hai visto. Infatti, durante questo evento i cantanti in gara non si esibiranno con la loro canzone, ma presenteranno una cover speciale basata sulla musica anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000.

Anche se non saranno particolarmente incisive per la classifica, queste canzoni aiuteranno i cantanti ad accaparrarsi ancora di più il favore del loro pubblico. Questo potrebbe quindi, nell’indecisione, spingere gli utenti a favorire un cantante piuttosto che un altro al televoto.

Presenta Amadeus con la partecipazione di Chiara Francini, attrice, conduttrice e scrittrice italiana.

