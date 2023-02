Sanremo 2023: streaming e super ospiti della finalissima

Il Festival di Sanremo 2023 è giunto al termine con la finalissima. Stasera scopriremo chi sarà il vincitore di questa settantatreesima edizione. C’è molto fermento perché tra i favoriti troviamo un nome molto apprezzato nel panorama della musica italiana. Stiamo parlando proprio di Marco Mengoni. Ecco la classifica aggiornata:

Marco Mengoni – Due vite Ultimo – Alba Mr Rain – Supereroi Lazza – Cenere Tananai – Tango Madame – Il bene nel male Rosa Chemical – Made in Italy Colapesce Dimartino – Splash Elodie – Due Giorgia – Parole dette male Coma Cose – L’addio Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Modà – Lasciami Paola e Chiara – Furore LDA – Se poi domani Ariete – Mare di guai Articolo 31 – Un bel viaggio Mara Sattei – Duemilaminuti Leo Gassman – Terzo cuore Colla zio – Non mi va Levante – Vivo Cugini di Campagna – Lettera 22 Gianmaria – Mostro Olly – Polvere Anna Oxa– Sali Will – Stupido Shari – Egoista Sethu – Cause perse

L’ultima serata del Festival della Canzone Italiana sarà trasmesso in diretta sia su Rai 1 che su Radio 2. Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile vedere la finalissima live grazie a Rai Play. Installa subito l’app e accedi a tutti i contenuti firmati Rai. L’evento è visibile sulla Home Page della piattaforma.

Sanremo 2023: tutte le novità del Festival in programma per la finale

La finale del Festival di Sanremo 2023 sarà davvero ricca di sorprese. Prima di conoscere il vincitore avremo modo di riascoltare tutte le canzoni in gara interpretate dai relativi cantanti. Questo permetterà al pubblico di partecipare con il televoto e così favorire il proprio cantante preferito.

La conduzione di Amadeus sarà supportata da Chiara Ferragni, co-conduttrice anche della prima serata. Sarà la nota influencer, dopo aver aperto la settantatreesima edizione, a chiudere con la finale. Per l’evento è stato invitato anche un ospite e dei super ospiti d’eccezione.

Per quanto riguarda l’ospite, quello in programma non potrà essere presente fisicamente, ma sarà in diretta tramite videocollegamento. Stiamo parlando del Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Un invito che ha suscitato qualche polemica nel mondo della politica.

Dei super ospiti, invece, Amadeus ha espressamente voluto Ornella Vanoni. Insieme al lei si alterneranno sul palcoscenico dell'Ariston anche Gino Paoli e i Depeche Mode.

