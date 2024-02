Compra il doppio CD di Sanremo al miglior prezzo

Mentre ci avviciniamo alla finale di Sanremo 2024, la compilation ufficiale del Festival è già in preordine su Amazon. Si tratta di un doppio CD, messo in vendita dall’e-commerce al suo prezzo minimo garantito. Vale a dire che, se prima dell’uscita sarà disponibile uno sconto, verrà applicato in automatico anche per chi avrà già eseguito l’ordine.

Sanremo 2024, la compilation: comprala su Amazon

Sui due dischi sono presenti tutti i brani in gara nell’edizione 74 della kermesse, portati sul palco dagli artisti. Nell’immagine qui sotto c’è la copertina, caratterizzata da uno stile decisamente colorato e con i nomi dei cantanti messi bene in evidenza. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa riportata nella scheda del prodotto.

Ecco l’elenco con le 30 canzoni di Sanremo 2024 che potrai ascoltare acquistando la compilation ufficiale al prezzo minimo garantito su Amazon (in ordine alfabetico).

Alessandra Amoroso “Fino a qui”;

Alfa “Vai!”;

Angelina Mango “La noia”;

Annalisa “Sinceramente”;

BigMama “La rabbia non ti basta”;

Bnkr44 “Governo Punk”;

Clara “Diamanti grezzi”;

Dargen D’Amico “Onda alta”;

Diodato “Ti muovi”;

Emma “Apnea”;

Fiorella Mannoia “Mariposa”;

Fred De Palma “Il cielo non ci vuole”;

Gazzelle “Tutto qui”;

Geolier “I p’ me, tu p’ te”;

Ghali “Casa mia”;

Il Tre “Fragili”;

Il Volo “Capolavoro”;

Irama “Tu no”;

La Sad “Autodistruttivo”;

Loredana Berté “Pazza”;

Mahmood “Tuta gold”;

Maninni “Spettacolare”;

Mr.Rain “Due altalene”;

Negramaro “Ricominciamo tutto”;

Renga, Nek “Pazzo di te”;

Ricchi e Poveri “Ma non tutta la vita”;

Rose Villain “Click boom!”;

Sangiovanni “Finiscimi”;

Santi Francesi “L’amore in bocca”;

The Kolors “Un ragazzo una ragazza”.

Vale infine la pena segnalare che l’e-commerce assicura la consegna il 13 febbraio e la spedizione gratuita per i clienti in possesso di un abbonamento Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.