Sanremo e streaming: il più ascoltato su Spotify non è Sal Da Vinci

È definitivamente calato il sipario sul Festival di Sanremo 2026, ma per gli artisti che hanno partecipato la festa è appena iniziata. Lo dimostrano i numeri di Spotify: +350% in media per gli ascolti dei loro brani rispetto al mese di novembre. Quelli che hanno fatto registrare la crescita più significativa sono Bambole Di Pezza, Maria Antonietta, Colombre, Ditonellapiaga e LDA. Ma di chi è la canzone che sta riscontrando il maggior successo sulla piattaforma?
Su Spotify, il vincitore di Sanremo è Samurai Jay
Non è del vincitore Sal Da Vinci, che anzi nemmeno è sul podio. Questo segna una spaccatura tra il giudizio del palco e quello dello streaming. In prima posizione c’è Samurai Jay con la sua OSSESSIONE, nonostante il 17esimo posto in classifica. Seguono Sayf e Ditonellapiaga. Queste sono tutte le posizioni, appena comunicate dal servizio.
- OSSESSIONE di Samurai Jay;
- TU MI PIACI TANTO di Sayf;
- Che fastidio! di Ditonellapiaga;
- Per sempre sì di Sal Da Vinci;
- MALE NECESSARIO di Fedez, Marco Masini;
- Labirinto di Luchè;
- Prima che di nayt;
- Stupida sfortuna di Fulminacci;
- Poesie Clandestine di Aka 7even, LDA;
- Magica Favola di Arisa;
- I romantici di Tommaso Paradiso;
- QUI CON ME di Serena Brancale;
- ITALIA STARTER PACK di J-AX;
- uomo che cade di Tredici Pietro;
- Resta Con Me di Bambole Di Pezza;
- Ti penso sempre di chiello;
- SEI TU di Levante;
- Stella stellina di Ermal Meta;
- Voilà di Elettra Lamborghini;
- AI AI di Dargen D’Amico;
- animali notturni di Malika Ayane;
- Prima o poi di Michele Bravi;
- le cose che non sai di me di Mara Sattei;
- Ogni volta che non so volare” di Enrico Nigiotti;
- Avvoltoi di Eddie Brock;
- NATURALE di Leo Gassmann;
- La felicità e basta di Maria Antonietta e Colombre;
- Ora e per sempre di Raf;
- Il meglio di me di Francesco Renga;
- Opera di Patty Pravo.
Le cover e la playlist in streaming
E per la prima volta, Spotify ha caricato nel proprio archivio anche le cover eseguite nella quarta serata del Festival. La prima posizione era quasi scontata.
- The Lady Is A Tramp di Ditonellapiaga e TonyPitony;
- Andamento Lento (feat. Tullio De Piscopo) di LDA, Aka 7even, Tullio De Piscopo;
- En e Xanax (feat. Alfa) di Enrico Nigiotti e Alfa;
- La canzone dell’amore perduto (feat. Joan Thiele) di nayt e Joan Thiele;
- MERAVIGLIOSA CREATURA di Fedez, Marco Masini, HAUSER;
- Quello che le donne non dicono di Arisa e Coro del Teatro Regio di Parma;
- l’ultimo bacio di Mara Sattei e Mecna.
Chi vuole, trova la playlist di Sanremo 2026 in streaming sulla piattaforma. Al momento è la più ascoltata al mondo.