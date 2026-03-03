Sanremo e streaming: il più ascoltato su Spotify non è Sal Da Vinci

È definitivamente calato il sipario sul Festival di Sanremo 2026, ma per gli artisti che hanno partecipato la festa è appena iniziata. Lo dimostrano i numeri di Spotify: +350% in media per gli ascolti dei loro brani rispetto al mese di novembre. Quelli che hanno fatto registrare la crescita più significativa sono Bambole Di Pezza, Maria Antonietta, Colombre, Ditonellapiaga e LDA. Ma di chi è la canzone che sta riscontrando il maggior successo sulla piattaforma?

Su Spotify, il vincitore di Sanremo è Samurai Jay

Non è del vincitore Sal Da Vinci, che anzi nemmeno è sul podio. Questo segna una spaccatura tra il giudizio del palco e quello dello streaming. In prima posizione c’è Samurai Jay con la sua OSSESSIONE, nonostante il 17esimo posto in classifica. Seguono Sayf e Ditonellapiaga. Queste sono tutte le posizioni, appena comunicate dal servizio.

OSSESSIONE di Samurai Jay; TU MI PIACI TANTO di Sayf; Che fastidio! di Ditonellapiaga; Per sempre sì di Sal Da Vinci; MALE NECESSARIO di Fedez, Marco Masini; Labirinto di Luchè; Prima che di nayt; Stupida sfortuna di Fulminacci; Poesie Clandestine di Aka 7even, LDA; Magica Favola di Arisa; I romantici di Tommaso Paradiso; QUI CON ME di Serena Brancale; ITALIA STARTER PACK di J-AX; uomo che cade di Tredici Pietro; Resta Con Me di Bambole Di Pezza; Ti penso sempre di chiello; SEI TU di Levante; Stella stellina di Ermal Meta; Voilà di Elettra Lamborghini; AI AI di Dargen D’Amico; animali notturni di Malika Ayane; Prima o poi di Michele Bravi; le cose che non sai di me di Mara Sattei; Ogni volta che non so volare” di Enrico Nigiotti; Avvoltoi di Eddie Brock; NATURALE di Leo Gassmann; La felicità e basta di Maria Antonietta e Colombre; Ora e per sempre di Raf; Il meglio di me di Francesco Renga; Opera di Patty Pravo.

Le cover e la playlist in streaming

E per la prima volta, Spotify ha caricato nel proprio archivio anche le cover eseguite nella quarta serata del Festival. La prima posizione era quasi scontata.

The Lady Is A Tramp di Ditonellapiaga e TonyPitony; Andamento Lento (feat. Tullio De Piscopo) di LDA, Aka 7even, Tullio De Piscopo; En e Xanax (feat. Alfa) di Enrico Nigiotti e Alfa; La canzone dell’amore perduto (feat. Joan Thiele) di nayt e Joan Thiele; MERAVIGLIOSA CREATURA di Fedez, Marco Masini, HAUSER; Quello che le donne non dicono di Arisa e Coro del Teatro Regio di Parma; l’ultimo bacio di Mara Sattei e Mecna.

Chi vuole, trova la playlist di Sanremo 2026 in streaming sulla piattaforma. Al momento è la più ascoltata al mondo.