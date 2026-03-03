 Sanremo e streaming: il più ascoltato su Spotify non è Sal Da Vinci
Lo streaming ribalta il giudizio del Teatro Ariston: non è di Sal Da Vinci la canzone del Festival di Sanremo più ascoltata su Spotfy.
Samurai Jay, YouTube

È definitivamente calato il sipario sul Festival di Sanremo 2026, ma per gli artisti che hanno partecipato la festa è appena iniziata. Lo dimostrano i numeri di Spotify: +350% in media per gli ascolti dei loro brani rispetto al mese di novembre. Quelli che hanno fatto registrare la crescita più significativa sono Bambole Di Pezza, Maria Antonietta, Colombre, Ditonellapiaga e LDA. Ma di chi è la canzone che sta riscontrando il maggior successo sulla piattaforma?

Su Spotify, il vincitore di Sanremo è Samurai Jay

Non è del vincitore Sal Da Vinci, che anzi nemmeno è sul podio. Questo segna una spaccatura tra il giudizio del palco e quello dello streaming. In prima posizione c’è Samurai Jay con la sua OSSESSIONE, nonostante il 17esimo posto in classifica. Seguono Sayf e Ditonellapiaga. Queste sono tutte le posizioni, appena comunicate dal servizio.

  1. OSSESSIONE di Samurai Jay;
  2. TU MI PIACI TANTO di Sayf;
  3. Che fastidio! di Ditonellapiaga;
  4. Per sempre sì di Sal Da Vinci;
  5. MALE NECESSARIO di Fedez, Marco Masini;
  6. Labirinto di Luchè;
  7. Prima che di nayt;
  8. Stupida sfortuna di Fulminacci;
  9. Poesie Clandestine di Aka 7even, LDA;
  10. Magica Favola di Arisa;
  11. I romantici di Tommaso Paradiso;
  12. QUI CON ME di Serena Brancale;
  13. ITALIA STARTER PACK di J-AX;
  14. uomo che cade di Tredici Pietro;
  15. Resta Con Me di Bambole Di Pezza;
  16. Ti penso sempre di chiello;
  17. SEI TU di Levante;
  18. Stella stellina di Ermal Meta;
  19. Voilà di Elettra Lamborghini;
  20. AI AI di Dargen D’Amico;
  21. animali notturni di Malika Ayane;
  22. Prima o poi di Michele Bravi;
  23. le cose che non sai di me di Mara Sattei;
  24. Ogni volta che non so volare” di Enrico Nigiotti;
  25. Avvoltoi di Eddie Brock;
  26. NATURALE di Leo Gassmann;
  27. La felicità e basta di Maria Antonietta e Colombre;
  28. Ora e per sempre di Raf;
  29. Il meglio di me di Francesco Renga;
  30. Opera di Patty Pravo.

Le cover e la playlist in streaming

E per la prima volta, Spotify ha caricato nel proprio archivio anche le cover eseguite nella quarta serata del Festival. La prima posizione era quasi scontata.

  1. The Lady Is A Tramp di Ditonellapiaga e TonyPitony;
  2. Andamento Lento (feat. Tullio De Piscopo) di LDA, Aka 7even, Tullio De Piscopo;
  3. En e Xanax (feat. Alfa) di Enrico Nigiotti e Alfa;
  4. La canzone dell’amore perduto (feat. Joan Thiele) di nayt e Joan Thiele;
  5. MERAVIGLIOSA CREATURA di Fedez, Marco Masini, HAUSER;
  6. Quello che le donne non dicono di Arisa e Coro del Teatro Regio di Parma;
  7. l’ultimo bacio di Mara Sattei e Mecna.

Chi vuole, trova la playlist di Sanremo 2026 in streaming sulla piattaforma. Al momento è la più ascoltata al mondo.

Pubblicato il 3 mar 2026

Davide Tommasi
3 mar 2026
