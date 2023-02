Sapevi che il generatore password di NordPass è tra i più sicuri?

Una password forte e complessa è uno dei capisaldi fondamentali della sicurezza informatica: averne una ti protegge da tutte le possibili violazioni ad opera di hacker e cybercriminali. Crearne una da sé non sempre è un processo semplice, tantomeno ricordarsene ogni volta che devi effettuare un login. È qui che entrano in gioco i password manager, delle vere e proprie “casseforti” per credenziali, che non solo permettono di archiviare e ricordare le proprie password, ma in alcuni casi anche di crearne ad hoc attraverso generatori automatici.

Anche NordPass, uno tra i gestori leader nel settore, offre tra le sue funzionalità un generatore di password complesse. Ma sapevi che è anche tra i più sicuri – oltre che economici e dal miglior rapporto qualità prezzo? Con NordPass hai sempre la certezza di un life manager digitale ricco di funzionalità, tagliato su misura per le tue esigenze e al minimo prezzo. Il piano Premium, grazie alla promozione in corso, è infatti scontato del 23%. Pari, quindi, a soli 2,29 euro al mese per i primi due anni.

Perché il generatore password di NordPass è il più sicuro?

NordPass è un gestore di nuova generatore con interfaccia user-friendly che offre una soluzione semplice e tutti i problemi di memorizzazione di una password, potenziando al tempo stesso la sicurezza di tutti i tuoi account. Questo perché la piattaforma genera password realmente casuali e della lunghezza che desideri, combinando al loro interno lettere maiuscole, minuscole, nuemri e simboli.

L’intero processo di generazione di una nuova password è protetto da crittografia, riducendo così i rischi che si potrebbero correre utilizzando un generatore online. NordPass garantisce, inoltre, che ogni password generata sia realmente unica e non condivisa con altri utenti. Una volta creata la tua nuova password, il gestore la memorizza automaticamente all’interno di un vault digitale cifrato e codificato dall’elevato livello di sicurezza.

Da questo momento in poi non dovrai più ricordare alcuna credenziale: ci penserà NordPass a farlo al posto tuo, compilando automaticamente moduli e login. Vera randomizzazione, per un’esperienza online accessibile e sicura a chiunque: questo è NordPass, un vero salto di qualità per la tua sicurezza online.

A un prezzo assolutamente accessibile: attivando un piano NordPass Premium biennale, otterrai subito uno sconto del 23%. Al prezzo di soli 2,29 euro al mese otterrai l’accesso alla garanzia di rimborso 30 giorni e a tutta una serie di utili funzionalità, tra cui: salvataggio e compilazione automatici, memorizzazione in sicurezza di credenziali delle carte di credito e note, connessione sicura anche quando cambi dispositivo, rilevazione password deboli e già usate, analisi web alla ricerca di violazioni dati.

