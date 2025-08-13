 Sicurezza digitale a 360° con TotalAV: anivirus, VPN e adblock in super sconto
TotalAV propone un piano di abbonamento con l'80% di sconto che comprende antivirus, VPN e adblock integrato. A soli 19€ per un anno.
Navigare in tranquillità e tenere al riparo i propri dati è più semplice con l’offerta speciale di TotalAV, che unisce tre strumenti indispensabili – protezione antivirus, rete privata virtuale (VPN) e blocco pubblicità – in un unico abbonamento.

In questo periodo, l’intera suite è disponibile a soli 19 euro per 12 mesi anziché 99€, con un risparmio immediato di 80€ se si acquista dal sito ufficiale.

Con TotalAV hai protezione e privacy online ai massimi livelli

Lanciata inizialmente come software antivirus, questa soluzione si è guadagnata un’ottima reputazione. Questo per la capacità di rilevare e bloccare in modo rapido e accurato ogni tipo di malware, mantenendo un prezzo competitivo. La protezione non si limita ai computer: anche smartphone e tablet restano al sicuro, così come le informazioni personali e quelle legate al lavoro.

La VPN inclusa nel pacchetto assicura la massima privacy online. Cosa fa? Nasconde l’indirizzo IP e rendendo impossibile il tracciamento delle attività digitali, perfetta anche quando si utilizza una connessione Wi-Fi pubblica.

A completare l’offerta c’è un avanzato adblock, che elimina la pubblicità invasiva da siti e pagine, Grazie alla sua azione regala un’esperienza di navigazione più fluida e piacevole, simile a quella degli albori del web.

Questa promozione, valida per un periodo limitato, consente di avere per un anno intero l’ecosistema di sicurezza TotalAV a un prezzo ridotto, per godersi un’estate connessa, veloce e al riparo da minacce e distrazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ago 2025

13 ago 2025
