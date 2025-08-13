Sicurezza digitale a 360° con TotalAV: anivirus, VPN e adblock in super sconto

Navigare in tranquillità e tenere al riparo i propri dati è più semplice con l’offerta speciale di TotalAV, che unisce tre strumenti indispensabili – protezione antivirus, rete privata virtuale (VPN) e blocco pubblicità – in un unico abbonamento.

In questo periodo, l’intera suite è disponibile a soli 19 euro per 12 mesi anziché 99€, con un risparmio immediato di 80€ se si acquista dal sito ufficiale.

Con TotalAV hai protezione e privacy online ai massimi livelli

Lanciata inizialmente come software antivirus, questa soluzione si è guadagnata un’ottima reputazione. Questo per la capacità di rilevare e bloccare in modo rapido e accurato ogni tipo di malware, mantenendo un prezzo competitivo. La protezione non si limita ai computer: anche smartphone e tablet restano al sicuro, così come le informazioni personali e quelle legate al lavoro.

La VPN inclusa nel pacchetto assicura la massima privacy online. Cosa fa? Nasconde l’indirizzo IP e rendendo impossibile il tracciamento delle attività digitali, perfetta anche quando si utilizza una connessione Wi-Fi pubblica.

A completare l’offerta c’è un avanzato adblock, che elimina la pubblicità invasiva da siti e pagine, Grazie alla sua azione regala un’esperienza di navigazione più fluida e piacevole, simile a quella degli albori del web.

Questa promozione, valida per un periodo limitato, consente di avere per un anno intero l’ecosistema di sicurezza TotalAV a un prezzo ridotto, per godersi un’estate connessa, veloce e al riparo da minacce e distrazioni.