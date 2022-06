Sara Assicurazioni liquida i rimborsi con WhatsApp

Niente assegni o bonifici per ricevere la liquidazione del sinistro da Sara Assicurazioni. Grazie alla collaborazione con Accenture, i clienti possono ricevere l’importo sul conto corrente seguendo le istruzioni contenute nel messaggio inviato via WhatsApp, SMS o email da PayDo, startup italiana che sviluppa il servizio di pagamento Plick. La procedura è semplice e sicura, ma qualche malintenzionato potrebbe sfruttare l’occasione per effettuare attacchi di phishing. Meglio installare un antivirus sullo smartphone e sul computer.

Rimborso veloce con Plick

Plick è una soluzione disponibile per banche e aziende che permette di semplificare e velocizzare le procedure di incasso e pagamento. Grazie alla collaborazione con Accenture, Sara Assicurazioni ha implementato un servizio per la liquidazione dei sinistri in tempo reale. Il cliente deve solo comunicare l’indirizzo email o il numero di telefono. La compagnia assicuratrice invierà quindi un messaggio WhatsApp, un SMS o un’email con un link per accedere a Plick. L’utente dovrà solo inserire il codice IBAN del conto corrente. Se il Plick è protetto deve essere inserito anche un codice PIN.

Questo metodo è rapido e sicuro. Non è necessario comunicare il codice IBAN all’assicurazione, né effettuare una registrazione, né installare altre app sullo smartphone. Al termine del processo, il beneficiario riceverà una notifica con l’esito dell’operazione e verrà liquidato istantaneamente.

Alberto Tosti, Direttore Generale di Sara Assicurazioni, ha dichiarato:

Tecnologia e innovazione assumono per noi un particolare valore quando contribuiscono al miglioramento dell’esperienza dei nostri clienti, in particolare nel cruciale momento della liquidazione del sinistro. Grazie a Plick riusciremo a rendere questo passaggio semplice e immediato. Insieme ad Accenture abbiamo fatto un altro importante passo avanti nel percorso di trasformazione digitale. Possiamo dire che Sara Assicurazioni oggi è pioniera in Italia di un nuovo modo di gestire i sinistri auto, grazie alla tecnologia che ci consente di velocizzare la liquidazione dei danni, a vantaggio dei nostri assicurati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.