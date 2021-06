Cashback Friday su Satispay: rimborsi del 10% sulle spese

Quale modo migliore per mettere un piede nel fine settimana che risparmiando? È quanto offre oggi Satispay che annuncia il ritorno dei Cashback Friday: gli utenti che si affidano al servizio per i pagamenti ottengono un rimborso del 10% sul valore della transazione.

Satispay, il ritorno dei Cashback Friday

Per consultare l'elenco dei negozi aderenti non bisogna far altro che aprire l'app e cercare tra quelli presenti nella propria zona. La novità è comunicata anche tramite una notifica mostrata sullo smartphone, come nello screenshot qui sotto.

Il venerdì è il giorno più bello della settimana… e sai perché? Con Satispay c’è il 10% di Cashback, fino a un massimo di 10 euro a settimana, su tutti i tuoi acquisti in tantissimi negozi della tua zona!

Non sappiamo se l'iniziativa interessi tutti gli utenti o solo una parte. In redazione c'è chi ne ha ricevuto comunicazione e chi no. Non resta che aprire l'applicazione per scoprirlo.