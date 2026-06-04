Risparmia fino a 245€ sulla Bolletta di Luce e Gas con il Coupon di Pulsee

Scegli Pulsee adesso per risparmiare fino a 245 euro sulla Bolletta di Luce e Gas. Si tratta di una promozione esclusiva dedicata a tutti coloro che voglio passare a questo fornitore per prendere il controllo dei propri consumi e ottenere bollette chiare, trasparenti e, soprattutto, convenienti. Aspettare la bolletta non sarà più un’ansia, ma un piacere per scoprire quanto sei riuscito a risparmiare.

Ottenere questa promozione è facile e veloce. In fase di attivazione troverai già inserito il codice promozionale PUIN245 nell’apposita casella dedicata. Grazie a questo voucher otterrai 122,50 euro di sconto per ogni punto attivato e fino a un massimo di 245 euro sulle forniture di luce e gas. Lo sconto, per praticità, ti verrà suddiviso in importi di 2,56 euro al mese, per 48 mesi su ogni punto di fornitura attivato, rispettivamente per luce e gas.

Pulsee Luce e Gas assicura energia 100% certificata come proveniente da fonti rinnovabili, così le tue bollette fanno anche bene all’ambiente e non solo al tuo portafoglio. La provenienza è confermata tramite le Garanzie d’Origine. Quindi puoi stare tranquillo che l’energia fornita da questo provider proviene tutta da fonti rinnovabili.

La Garanzia d’Origine (GO) è una certificazione che attesta l’origine rinnovabile delle fonti energetiche utilizzate dagli impianti che, su base volontaria, sono qualificati come Impianti GO (IGO). Ogni titolo (GO) corrisponde a 1 MWh di energia rinnovabile prodotta e viene emesso dal GSE una a favore del produttore qualificato IGO relativamente all’ energia elettrica immessa in rete.

Bolletta Luce e Gas conveniente con le soluzioni di Pulsee

Pulsee non offre tariffe, ma soluzioni per una bolletta di luce e gas conveniente e chiara. Dai un’occhiata alle promozioni speciali esclusive per te.

Luce e Gas Relax 36 mesi Prezzo Luce 0,118 €/kWh Prezzo Gas 0,521 €/smc

Luce e Gas Relax 24 mesi Prezzo Luce 0,132 €/kWh

Prezzo Gas 0,557 €/smc

Luce Relax 36 mesi Prezzo Luce 0,118 €/kWh

Luce Relax 24 mesi Prezzo Luce 0,132 €/kWh

Gas Relax Prezzo Gas 0,557 €/smc

