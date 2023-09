Satispay: ecco l'alternativa smart a Google Wallet e Apple Pay

Una delle soluzioni più all’avanguardia nell’ambito dei pagamenti digitali è Satispay, un’applicazione gratuita per Android che sta conquistando gli utenti italiani con la sua semplicità d’uso e i numerosi vantaggi: ecco perché dovresti tenerla in considerazione per gestire le tue finanze e i tuoi pagamenti in modo intelligente, per pagare nei negozi fisici e online senza utilizzare Google Wallet o Apple Pay.

Perché scegliere Satispay?

Pagare diventa ancora più semplice e sicuro con Satispay. Ecco alcuni dei vantaggi principali che ha da offrire:

Semplicità d’uso : Satispay ha semplificato il processo di pagamento , eliminando la necessità di portare con sé carte di pagamento fisiche. Basta uno smartphone Android e scansionare un codice QR nei negozi convenzionati per effettuare pagamenti rapidi e senza sforzo;

: Satispay ha semplificato il processo di , eliminando la necessità di portare con sé carte di pagamento fisiche. Basta uno smartphone e scansionare un nei negozi convenzionati per effettuare e senza sforzo; Versatilità delle transazioni : non è solo un’app di pagamento . Satispay consente di scambiare denaro con altri utenti, pagare bollettini MAV/RAV , pagoPA , bollo auto/moto e acquistare ricariche telefoniche , tutto dalla stessa applicazione;

: non è solo un’app di . Satispay consente di con altri utenti, , , e acquistare , tutto dalla stessa applicazione; Cashback : l’app offre un incentivo extra con il cashback . Dopo ogni acquisto presso uno dei numerosi negozi convenzionati in Italia, riceverai automaticamente un rimborso da utilizzare immediatamente per acquisti futuri o per i tuoi risparmi ;

: l’app offre un incentivo extra con il . Dopo ogni presso uno dei numerosi negozi convenzionati in Italia, riceverai automaticamente un da utilizzare immediatamente per o per i tuoi ; Sicurezza dei pagamenti : Satispay richiede solo l’ IBAN del tuo conto corrente per effettuare transazioni, un dato meno sensibile rispetto ai numeri di carta di credito , garantendo una maggiore sicurezza ;

: Satispay richiede solo l’ del tuo conto corrente per effettuare transazioni, un dato meno sensibile rispetto ai numeri di , garantendo una maggiore ; Account sicuro: il denaro che depositi su Satispay è sempre custodito all’interno di un conto segregato e sicuro, accessibile solo da te.

L’app Satispay è disponibile gratuitamente per dispositivi Android, rendendola quindi una soluzione davvero alla portata di tutti, anche per coloro che non dispongono di uno smartphone con NFC e dunque non possono utilizzare altri sistemi di pagamento come Google Wallet o Apple Pay. Per iniziare a sfruttare tutti i vantaggi di Satispay, segui questi semplici passaggi:

Scarica l’applicazione Satispay per Android da questo link; Registra il tuo account utilizzando il tuo documento d’identità, l’IBAN del tuo conto corrente e il tuo codice fiscale; Imposta un budget settimanale per il controllo totale delle tue spese.

Non farti sfuggire questa opportunità di modernizzare il modo in cui gestisci il denaro e fai acquisti. Unisciti ai quasi quattro milioni di utenti che hanno già scoperto e sfruttano giornalmente i benefici di Satispay, sia nei propri negozi fisici preferiti che per effettuare acquisti online. Scarica qui l’applicazione gratuita per Android di Satispay.

