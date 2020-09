Satispay nella FinTech 250 di CB Insights

L’italiana Satispay per la seconda volta inserita nella classifica FinTech 250 di CB Insights: elenca le aziende appartenenti al settore che fanno registrare la crescita più importante, a livello mondiale. Era già accaduto nel 2018.

FinTech 250: CB Insights premia Satispay

L’analisi ha tenuto in considerazione fattori come il tasso di innovazione della proposta, l’originalità del modello di business e la capacità di esecuzione della strategia per il raggiungimento degli obiettivi. I circa 16.000 candidati sono stati valutati mediante il cosiddetto Mosaic Score, un punteggio generato da un algoritmo che misura la salute generale e il potenziale di crescita delle società. Questo il commento di Alberto Dalmasso, co-fondatore e CEO di Satispay.

Far parte di questa prestigiosa classifica come uno dei player che oggi si continuano a distinguere in un mercato mondiale caratterizzato da uno straordinario fermento è un’importantissima conferma della forza del modello di business che abbiamo costruito, che stiamo sviluppando e cominciato a portare anche all’estero. Questo riconoscimento ci sprona a fare ancora di più per raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di diventare lo strumento finanziario più utilizzato in Europa.

Satispay è stata inserita nella categoria Payments Processing e Networks insieme a Rapyd, Flywire, Airwallex, YOCO, EBANX, Stripe, Riskified, Currencycloud, NIUM, OPay, Brex, Payoneer, WorldRemit, TouchBistro, Payveris, Lemon Way, GoCardless, Flutterwave, Marqeta, Paystack, Paytm, Bolt, Razorpay, PingPong, Toast, Pine Labs, Finix, Mollie e Checkout.com.