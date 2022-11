Scegli Satispay, il metodo di pagamento indipendente e sicuro

Perché essere legato a carte di credito o banche specifiche? Promuovi un’economia più conveniente e vantaggiosa sia per gli esercenti che per i privati. Attiva Satispay e inizia a inviare denaro e pagare in modo intelligente, sicuro e indipendente. Sono più di 3 milioni le persone che lo utilizzano.

Trasferisci denaro ai tuoi contatti con un tap e paga nei negozi con la stessa semplicità e velocità con cui invii o ricevi un messaggio WhatsApp. Tra l’altro con tutta la sicurezza necessaria perché questo servizio digitale di pagamento utilizza solo dati sicuri e non sensibili perché funziona senza carte di credito.

Registrati a Satispay, ti serve solo il numero di telefono e il tuo IBAN. Se ti iscrivi oggi, grazie al codice WEB ottieni un bonus di benvenuto di 5 euro. Scarica l’app dal Google Play Store o dall’ Apple App Store. Ma non sono solo questi i vantaggi che ha da offrirti questo servizio smart. Scopriamoli insieme tutti quanti.

Satispay: un mondo di vantaggi proprio quando paghi

Satispay è un mondo di vantaggi come metodo di pagamento. La sua app ti permette di pagare nei negozi, scambiare denaro con gli amici, acquistare, attivare un piano di risparmio, acquistare servizi in modo totalmente smart. Ma come funziona?

Scegli l’importo minimo di cui vuoi disporre, ad esempio ogni settimana. Vai in un negozio convenzionato e acquista in tutta sicurezza senza usare la carta di credito. Paga in semplici tap direttamente dal tuo smartphone.

Vai online nei migliaia di e-commerce convenzionati e seleziona Satispay come metodo di pagamento al check out. Conferma il pagamento direttamente dall’app e il gioco è fatto. Non dovrai inserire codici delle carte di credito o altri dati sensibili.

Puoi anche dividere il conto di una cena tra amici. Ognuno pagherà all’esercente l’importo indicato fino al saldo del totale. Se hai un debito con un tuo amico inviagli denaro tramite Satispay, anche a distanza. Questa app ti permette anche di scambiare denaro in modo facile e veloce.

Se il tuo credito residuo è a zero e non puoi più chiamare e navigare non ti preoccupare. In pochi secondi ricarichi istantaneamente il tuo credito telefonico o quello di un amico direttamente dall’app scegliendo l’operatore, il contatto della rubrica e l’importo.

Entra oggi stesso nel futuro, scegli Satispay disponibile sia per Android, sul Google Play Store, che per iOS, sull’Apple App Store. Iscriversi è semplice, veloce e gratuito. Otterrai un nuovo metodo di pagamento immediato e sicuro di cui non potrai più farne a meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.