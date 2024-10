Satya Nadella a Roma per il Microsoft AI Tour

Mercoledì 23 ottobre, a partire dalle ore 10:30, andrà in scena la tappa italiana del Microsoft AI Tour. La location scelta è quella di Roma e, per l’occasione, sarà presente Satya Nadella, numero uno del gruppo di Redmond. Come si può intuire già dal nome dell’appuntamento, si parlerà di intelligenza artificiale, con un focus in particolare sull’impatto della tecnologia all’interno dell’ambito professionale, sulle modalità di implementazione e sulle opportunità da cogliere.

Il Microsoft AI Tour farà tappa a Roma il 23 ottobre

A chi desidera partecipare online segnaliamo la possibilità di registrarsi attraverso il sito ufficiale. Ecco quanto si legge nella pagina dedicata all’evento.

Durante il keynote speech di Satya avrai l’opportunità di ascoltare direttamente dalla sua voce la sua visione di futuro potenziato dall’AI, dove tecnologia e innovazione possono creare esperienze straordinarie che faranno la differenza nel nostro Paese, nelle nostre aziende e nelle nostre comunità.

Oltre al chairman e CEO , saranno presenti all’evento anche Jared Spataro (CMO, AI at Work), Alysa Taylor (CMO, Commercial Cloud & AI), Vincenzo Esposito (Amministratore Delegato di Microsoft Italia) e Matteo Mille (Chief Sales Enablement & Operations di Microsoft Italia).

I partecipanti avranno la possibilità di conoscere e approfondire in che modo l’intelligenza artificiale e la sua integrazione nei processi aziendali siano in grado di ottimizzare il flusso di lavoro. Più nel dettaglio, sono previsti interventi e sessioni per quanto segue.

Imparare come implementare l’AI responsabilmente per trasformare la tua azienda;

approfondire e mettere alla prova le tue conoscenze in materia di AI;

entrare in contatto con i nostri leader e esperti per scoprire come Microsoft ti accompagnerà nel tuo percorso di adozione dell’AI;

scoprire i casi d’uso reali in cui l’AI sta aiutando le aziende ad avere un impatto positivo.

Tra le altre location interessate in questo periodo dal Microsoft AI Tour ci sono Lisbona, Londra, Copenhagen, Istanbul, Madrid, Parigi, Berlino, Stoccolma, Oslo e Helsinki.