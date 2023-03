Microsoft Italia: Vincenzo Esposito nuovo amministratore delegato

Nel gruppo da dieci anni, Vincenzo Esposito è il nuovo amministratore delegato di Microsoft Italia. Eredita la carica ricoperta dal 2017 da Silvia Candiani, che a sua volta assume per l’azienda un ruolo globale diventando Vice President del settore Telecomunicazioni. Dal comunicato stampa giunto in redazione si apprende che entrambe le nomine saranno effettive a partire da lunedì 3 aprile 2023.

Vincenzo Esposito alla guida di Microsoft Italia

Al numero uno della filiale nostrana spetterà il compiuto di continuare nel percorso di trasformazione digitale intrapreso, insieme a un ecosistema composto da oltre 14.000 partner sul territorio. La sua attività si concentrerà anche sul programma Ambizione Italia introdotto nel maggio 2020 con investimenti in tecnologie e formazione nonché sullo sviluppo della regione Data Center nel nostro paese. Queste le sue parole.

Sono molto felice di tornare in Italia ed entusiasta dell’opportunità che mi aspetta. Negli ultimi tre anni ho osservato il team italiano e l’impatto che sta avendo sul mercato. È motivo di orgoglio vedere le aziende italiane scegliere Microsoft come partner per il proprio percorso di trasformazione digitale, grazie anche al supporto della nostra rete di partner specializzati sul territorio. Guardando avanti, vedo un futuro molto stimolante davanti a noi.

Come scritto in apertura, il nuovo amministratore delegato è in Microsoft da dieci anni. In passato ha lavorato per Dell EMC e Canon Europe. Rientra nel nostro paese dopo un’esperienza triennale nell’area Central & Eastern Europe, alla guida del team Global Partner Solutions.

Nella sua carriera, ha concentrato la propria azione anche sui progetti del gruppo inerenti all’innovazione nell’ambito PMI e alla trasformazione digitale delle grandi realtà. Prosegue Esposito, facendo riferimento alle iniziative legate a intelligenza artificiale, al settore cloud e alle opportunità fornite dal PNRR.

L’innovazione sul fronte dell’Intelligenza Artificiale unita al lancio della prima della Region Data Center italiana consentiranno di accelerare la diffusione e utilizzo di servizi cloud e soluzioni digitali per far crescere le organizzazioni del Paese. Inoltre i fondi PNRR, offrono all’Italia una grande opportunità per innovare e, come Microsoft possiamo fare la differenza, aiutando le imprese pubbliche e private a orientarsi nello scenario digitale e ad affrontare le sfide attuali, compresa quella della sostenibilità.

