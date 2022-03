Microsoft lancia la Cloud Region Partner Alliance

Microsoft ha annunciato “Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance“, un progetto che vede la partecipazione di sette aziende per lo sviluppo della prima regione cloud in Italia. L’obiettivo dell’iniziativa è velocizzare la trasformazione digitale del paese attraverso servizi cloud a bassa latenza che offrono un accesso sicuro ai dati.

Alleanza per il cloud in Italia

Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance è parte del piano Ambizione Italia annunciato nel 2020 per sostenere la crescita del paese attraverso 1,5 miliardi di dollari di investimenti in tecnologia e formazione. Il piano prevede anche la realizzazione di una Regione Cloud che farà parte del network globale di Azure. Le sette aziende (Accenture, Avanade, Cluster Reply, Engineering, Kyndryl, TeamSystem e Var Group) sono i primi partner dell’iniziativa che aiuterà le aziende alla migrazione sul cloud.

Le stesse aziende porteranno sul cloud di Microsoft le loro attività e i loro servizi, in modo da offrire soluzioni affidabili e certificate. Tutti i dati verranno conservati su server che si trovano in Italia con piena conformità al GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati). L’iniziativa, valida anche per le amministrazioni pubbliche, consentirà di sfruttare i fondi previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Microsoft e i sette partner svilupperanno inoltre un piano di formazione per le aziende che include programmi specifici per i dipendenti. Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, ha dichiarato: