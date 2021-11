Ambizione Italia #DigitalRestart e competenze: 2 milioni di persone formate

Il programma Ambizione Italia #DigitalRestart messo in campo nel maggio 2020 da Microsoft ha fino a oggi contribuito a formare 2 milioni di persone, fornendo loro competenze digitali e supportandole nel percorso di riqualificazione professionale. La volontà annunciata dal gruppo è quella di continuare su questa strada, arrivando a 3 milioni entro il settembre del prossimo anno.

2 milioni di persone già formate, 3 milioni entro meno di un anno

Scendendo nel dettaglio, dei 2 milioni, la metà ha svolto attività di formazione negli ultimi sette mesi. L'annuncio del risultato è giunto in occasione dell'evento Microsoft Skilling: le nuove competenze che fanno crescere l'Italia organizzato dalla società, a chiusura delle Microsoft Skilling Weeks che hanno visto andare in scena training e workshop dedicati ad ambiti quali intelligenza artificiale, data analysis, sviluppo, cybersecurity e business application, coinvolgendo neo

diplomati, neo laureati, professionisti e studenti.

Nel comunicato giunto in redazione si fa riferimento a un paese, il nostro, in cui se da un lato permane un tasso di disoccupazione tra i più alti in Europa (soprattutto tra i giovani) dall'altro cresce la domanda di lavori qualificati e specializzati con circa 150.000 posizioni aperte per mancanza di candidati. Questo il commento di Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia, che sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi sul fronte degli investimenti, chiamando in causa anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il nodo cruciale sono le competenze digitali, su cui si investe ancora troppo poco: servono esperti in IA, cloud, cybersecurity, figure professionali esperte di green tech, per fare leva sul digitale per garantire un business che sia più sostenibile, sfida globale davvero urgente. Grazie ai fondi previsti dal PNRR destinati alla formazione del capitale umano, abbiamo davanti a noi un'opportunità senza precedenti. Con Ambizione Italia #DigitalRestart insieme ai nostri partner mettiamo a disposizione una piattaforma completa e scalabile con programmi di formazione e innovazione tecnologica per aiutare le imprese di tutti i settori e tutti i professionisti ad accelerare sul digitale e crescere.

Nell'occasione sono state annunciate nuove collaborazioni e progetti inediti: anzitutto la nascita della Microsoft ESG Academy concentrata sul green tech, corsi inediti per giovani sviluppatori con Generation Italy e una partnership con Agic focalizzata sull'intelligenza artificiale.