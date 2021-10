Microsoft Italia apre il South Innovation Center

Microsoft Italia e Hevolus Innovation hanno annunciato l'apertura del South Innovation Center presso la sede di Hevolus a Molfetta. Il nuovo spazio esperienziale verrà utilizzato per offrire formazione e consulenza alle PMI che operano nei settori del Manufacturing e Retail, oltre che al mondo della Pubblica Amministrazione.

South Innovation Center per la trasformazione digitale

L'obiettivo dell'iniziativa è accelerare la trasformazione digitale delle aziende e del servizio pubblico nel Sud Italia, seguendo le linee guida del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che dedica oltre 80 miliardi di euro al Mezzogiorno. L'apertura del South Innovation Center è parte dell'impegno di Microsoft per la formazione digitale alla base del piano quinquennale Ambizione Italia #DigitalRestart.

Microsoft e Hevolus innovation offriranno formazione gratuita e consulenza per suggerire alle realtà locale l'uso di “nuovi modelli di business, nuove modalità di organizzazione del lavoro e nuove customer experience ispirate a semplicità, interattività e collaborazione“. In particolare, i professionisti potranno testare il funzionamento e le potenzialità di tecnologie e dispositivi di ultima generazione, come il visore olografico Microsoft HoloLens 2 per la cosiddetta realtà mista.

Le sessioni di formazione saranno sia in presenza che da remoto. Verranno mostrati casi reali, come l'Augmented Store di Natuzzi e l'HoloMuseum di Castel del Monte. Altri progetti realizzati in Italia o all'estero saranno al centro delle sessioni di formazione.

Andrea Cardillo, Direttore del Microsoft Technology Center di Microsoft Italia, ha dichiarato: