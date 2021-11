Scaldamani elettrico: l'offerta Black Friday di cui c'era bisogno

L'inverno sta arrivando (cit.), anche se in gran parte d'Italia sembra già iniziato. Fortunatamente la tecnologia può aiutarci a superarlo indenni, come dimostra uno degli sconti disponibili oggi su Amazon per anticipare il Black Friday: quella che consente di allungare le mani (letteralmente) sullo scaldamenti elettrico ricaricabile di Unigear, proposto in offerta lampo su Amazon.

Mani sempre al caldo, con lo sconto

Le recensioni di chi lo ha già provato lo promuovono con un voto molto alto (4,5/5 stelle). Al suo interno una batteria da 5.200 mAh che all'occorrenza può funzionare anche da powerbank per la ricarica dello smartphone. Il suo punto di forza è però l'involucro che si riscalda da 35 a 55 gradi (la temperatura è regolabile) per diverse ore, così da poter superare senza difficoltà anche le giornate più rigide. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Ottima idea regalo da far trovare sotto l'albero ai più freddolosi nella tua cerchia di parenti o amici, in questo momento puoi acquistare lo scaldamani elettrico ricaricabile di Unigear in offerta lampo su Amazon al prezzo di soli 18,60 euro invece di 21,89 euro come da listino: non devi nemmeno aspettare il Black Friday. Tre le colorazioni tra le quali scegliere: Nero, Verde e Rosa.