Teclast: il laptop con Core i3 a un PREZZACCIO pre-Black Friday

Il comparto hardware di Teclast TBOLT F15 Pro certifica come il laptop sia pronto a supportare anche le giornate di lavoro più intense, grazie a una potenza di calcolo adatta a gestire ogni applicazione della produttività, così come l'intrattenimento multimediale e la navigazione. In questo momento si trova in offerta lampo su Amazon con un doppio sconto rispetto al prezzo di listino: -109 euro in totale, basta attivare il coupon.

Teclast TBOLT F15 Pro: che laptop, CHE SCONTO

Diamo uno sguardo a quanto riservano le specifiche tecniche del portatile: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Core i3-1005G1, GPU Intel UHD Graphic Ice Lake GT1, 12 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l'archiviazione dei dati, slot microSD, porte USB 3.0 e Type-C, jack audio da 3,5 mm, Ethernet, WiFi, Bluetooth, uscita HDMI e grande autonomia, il tutto racchiuso in un telaio in metallo. Per qualsiasi altro dettaglio puoi consultare la scheda del prodotto.

In questo momento il laptop Teclast TBOLT F15 Pro può essere tuo al prezzi di soli 430,99 euro invece di 539,99 euro come da listino. È un'offerta lampo, quindi non c'è tempo da perdere: gli interessati ne approfittino subito prima dell'inevitabile sold out, chiudendo così un buon affare con oltre una settimana di anticipo sul Black Friday.