Domestika: impara a creare presentazioni con questo corso al 70% in meno

Avete qualche dubbio sulla vostra capacità di proporre presentazioni grafiche di alta qualità, con l’aspetto più adatto per contesti aziendali e non solo? Volete perfezionare le vostre abilità? Su Domestika per i prossimi giorni potrete trovare un corso dedicato ai principi di design per presentazioni a soli 11,90 Euro, un’offerta del 70% valida per il Black Friday della piattaforma di corsi!

Crea presentazioni uniche con questo corso Domestika

Il corso di cui stiamo parlando è composto da 18 lezioni per un totale di 2 ore e 12 minuti. Insomma, breve ed efficace! A tenerlo è Katya Kovalenko, Data Designer che ha lavorato anche per Nestlé, quindi la qualità è assicurata. Le lezioni partono dalle basi comunicative delle presentazioni, studiando la struttura e la storyboard. Successivamente si passa già alla pratica, impostando la presentazione con diapositive, effetti e transizioni. Segue quindi l’esportazione del file e, infine, il progetto finale per provare le proprie capacità acquisite.

Non ci sono requisiti folli per questo corso: chiunque desideri conoscere i trucchi del mestiere, sia principianti che designer avanzati, potrà beneficiare dalle dette lezioni. L’unico requisito è la preinstallazione di un software di presentazione come Keynote, usato dalla stessa docente, ma anche altre alternative sono valide.

Il prezzo? Come specificato in apertura, si parla di 11,90 Euro contro i 39,90 Euro di listino, ovvero il 70% in meno. Il corso sarà tenuto in inglese, ma ci saranno i sottotitoli in italiano. Una volta effettuato l’acquisto, Domestika garantirà l’accesso continuo e illimitato ai contenuti sia da browser che da app dedicata, senza imporre il ritmo all’utente. Come da prassi, in conclusione verrà consegnato un certificato di completamento.

Se invece volete regalare a un vostro amico o conoscente un pacchetto di corsi a loro scelta, potrete acquistare e donare l’abbonamento Domestika PRO a soli 25 Euro per un anno, servizio che garantisce accesso a diversi corsi “aperti” gratuiti ogni mese.