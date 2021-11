Corel AfterShot Pro 3: sconto Black Friday 40%!

Siete alla ricerca di un foto editor affidabile, di alta qualità, con tutte le funzionalità di cui avete bisogno? Volete una soluzione professionale senza spendere troppo? Corel AfterShot Pro 3 è la soluzione che fa al caso vostro, attualmente scontata del 40% a 53,99 Euro per sempre.

Cosa offre Corel AfterShot Pro 3?

Il software AfterShot Pro 3 sviluppato e proposto da Corel ha, innanzitutto, due grandi vantaggi rispetto a programmi più blasonati come Lightroom: la licenza a vita economica e il peso ridotto. Sono fattori che possono rivelarsi essenziali agli occhi di coloro che non vogliono spendere troppo denaro e occupare più spazio del previsto sul proprio PC.

Le funzionalità offerte, poi, sono numerose: con il supporto all’elaborazione delle immagini in formato RAW ottimizzata, 4 volte più rapida rispetto a Adobe Lightroom secondo test interni, il proprio lavoro sarà semplificato e velocizzato. L’interfaccia utente è poi estremamente intuitiva e include tutte le funzionalità di cui avete bisogno in pochi click. Ci sarà un file manager integrato per evitare l’importazione dei file all’interno del programma. O ancora, troverete strumenti per l’aggiunta di watermark, rimozione di effetti che disturbano la foto e un plugin che consente di lavorare con tavolette grafiche e altri dispositivi touchscreen.

Torniamo quindi a parlare del prezzo: per il Black Friday anticipato, Corel propone AfterShot Pro 3 a 53,99 Euro anziché 89,99 Euro, IVA inclusa. Incluso nel prezzo troverete la licenza a WinZip 25 Pro e a ParticleShop, altro strumento per ottimizzare la modifica dei file all’interno di AfterShot Pro 3. Prima di procedere con l’acquisto potrete provare la versione ridotta del software scaricando l’edizione di prova. Successivamente, in caso di soddisfazione potrete procedere con l’acquisto tramite carta di credito o PayPal. Corel ha anche la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati” entro 30 giorni e copre principalmente problemi tecnici e di incompatibilità del software sul vostro computer.