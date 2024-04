Spotify: Apple continua a violare la legge in Europa

Spotify ha inviato ad Apple una nuova versione dell’app per iOS che include informazioni minime su sito web e prezzi, in quanto quella precedente non è stata approvata. La software house svedese evidenzia ancora una volta che l’azienda di Cupertino non rispetta la legge in Europa, nonostante la multa di 1,84 miliardi di euro ricevuta all’inizio di marzo.

A distanza di quasi cinque anni dalla denuncia, Spotify ha ottenuto una vittoria (temporanea) su Apple. La Commissione europea ha inflitto una sanzione di 1,84 miliardi di euro per abuso di posizione dominante nella distribuzione di app per lo streaming musicale. L’azienda di Cupertino non permette agli sviluppatori di informare gli utenti che esiste un metodo di pagamento esterno all’app e più economico (clausola anti-steering).

Spotify aveva quindi inviato ad Apple una nuova versione dell’app che mostra informazioni sugli abbonamenti (funzionalità e prezzi) e include link al sito ufficiale. Non avendo ricevuto nessuna risposta e quindi nessuna approvazione per la pubblicazione sullo store, la software house svedese ha deciso di inviare un’altra versione dell’app, ma senza link al sito.

"Apple continues to break European law,” and unfortunately that means we still can’t give EU consumers the information they need and the choices they deserve in our app. Here’s what we mean. pic.twitter.com/tkcXQkRqLy

— Spotify News (@SpotifyNews) April 24, 2024