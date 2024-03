Spotify aggiorna l'app per mostrare i prezzi su iOS

Apple ha rilasciato ieri sera iOS 17.4. La nuova versione del sistema operativo include le novità implementate dall’azienda di Cupertino per rispettare il Digital Markets Act (DMA) in Europa. Spotify non ha ancora introdotto un suo metodo di pagamento, ma ha aggiornato l’app per mostrare i prezzi dell’abbonamento.

Apple rispetterà la decisione della Commissione UE?

La Commissione europea ha inflitto ad Apple una multa di 1,84 miliardi di euro per aver abusato della sua posizione dominante nella distribuzione di app per lo streaming musicale. Tramite la clausola anti-steering impedisce agli sviluppatori di informare gli utenti sulla disponibilità di opzioni più economiche per gli abbonamenti all’esterno dell’app.

L’azienda di Cupertino ha comunicato che presenterà appello, sottolineando che la decisione è arrivata dopo oltre 65 incontri con Spotify, l’attuale leader mondiale nel mercato dello streaming musicale. Apple afferma inoltre che la software house svedese vuole sfruttare tutti i vantaggi offerti da App Store senza pagare nulla.

A fine gennaio, Spotify aveva annunciato l’arrivo degli acquisti in-app tramite un metodo di pagamento di terze parti, come permesso dal Digital Markets Act. Questa novità non è ancora disponibile, ma la software house ha inviato ad Apple una nuova versione dell’app che mostra informazioni sugli abbonamenti (funzionalità e prezzi) e include link al sito ufficiale.

Spotify vuole quindi verificare se Apple approverà la nuova app e quindi rispetterà la decisione della Commissione europea. Per aggiungere gli acquisti in-app tramite metodo di pagamento esterno in Europa è invece necessario aderire alle nuove regole dello store che prevedono il pagamento della Core Technology Fee.